Ночные взрывы, новая "Мрия" и перелом в войне: 5 новостей, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые вы могли пропустить

Утро вторника, 8 ноября, стало относительно спокойным, но не обошлось без обстрелов.

"Телеграф" собрал новости вечера и ночи, которые могли пройти мимо.

Ночные удары

Вечером 7 ноября звуки взрывов слышали в районе Кременчуга Полтавской области, ночью также была информация об обстрелах из Запорожья и Кривого Рога.

Новой "Мрие" быть?

Государственное предприятие "Антонов" приступило к конструкторским работам в направлении построения новой "Мрии". Есть около 30% комплектующих, которые можно использовать для второго образца самолета.

Стоимость постройки самолета оценивается по меньшей мере в 500 млн евро. Однако о конкретной сумме пока говорить рано, — говорят в "Антонове".

Переговоры с рф

Для возможности переговоров с россией Украина должна сначала восстановить территориальную целостность, наказать каждого военного преступника и иметь гарантии, что это не повторится, — утверждает президент Владимир Зеленский.

США полностью разделяют позицию Украины по переговорам с россией. Если Кремль хочет диалога, то должен прекратить нарушать международное право, согласился представитель Госдепа Нед Прайс.

Скоро будет перелом в войне?

В войне, которую россия развязала на территории Украины, коренной перелом, вероятно, наступит в феврале-марте 2023 года, — во всяком случае, так считает советник председателя ОП Алексей Арестович.

От кого зависим путин

Кровавый диктатор владимир путин зависим в Украине от сил финансиста группы "Вагнер" Евгения Пригожина и чеченского лидера Рамзана Кадырова, благодаря чему они остаются независимыми в россии.

Такого мнения пришли эксперты американского Института изучения войны (ISW).

Оперативно о войне в Украине также можете читать в материале по этой ссылке — Война — день 258: ВСУ держат активную оборону, а местами оттесняют оккупантов.