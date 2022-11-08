Нічні вибухи, нова "Мрія" та перелом у війні: 5 новин, які ви могли проспати

Зібрали останні новини, які ви могли пропустити

Ранок вівторка, 8 листопада, став відносно спокійним, але не обійшлося без обстрілів.

"Телеграф" зібрав новини вечора та ночі, які могли пройти повз вас.

Нічні удари

Ввечері 7 листопада звуки вибухів чули в районі Кременчука Полтавської області, протягом ночі про обстріли також була інформація з Запоріжжя та Кривого Рогу.

Новій "Мрії" бути?

Державне підприємство "Антонов" розпочало конструкторські роботи у напрямку побудови нової "Мрії". Наразі є близько 30% комплектуючих, які можна використати для другого зразка літака.

Вартість побудови літака оцінюється щонайменше у 500 млн євро. Проте про конкретну суму поки говорити зарано, — кажуть в "Антонові".

Перемовини з рф

Для можливості переговорів з росією Україна має спершу відновити територіальну цілісність, покарати кожного воєнного злочинця і мати гарантії, що це не повториться, — стверджує президент Володимир Зеленський.

США повністю розділяють позицію України щодо переговорів із Росією. Якщо Кремль хоче діалогу, то повинен припинити порушувати міжнародне право, погодився речник Держдепу Нед Прайс.

Невдовзі буде перелом у війні?

У війні, яку росія розв'язала на території України, корінний перелом, ймовірно, настане в лютому-березні 2023 року, — у всяк випадку, так вважає радник голови ОП Олексій Арестович.

Від кого залежний путін

Кривавий диктатор володимир путін залежний в Україні від сил фінансиста групи "Вагнер" Євгена Пригожина і чеченського лідера Рамзана Кадирова, — завдяки цьому вони залишаються незалежними в росії.

Такої думки дійшли експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Оперативно про війну в Україні також можете читати в матеріалі за цим посиланням — Війна — день 258: ЗСУ тримають активну оборону, а місцями — відтісняють окупантів.