Як літак-гігант "Мрія" виглядає через тиждень після відходу окупантів: ексклюзивний фоторепортаж

Українська "Мрія" виглядає як підбитий птах.

Україна у перший день наступу російських військ втратила унікальний, найбільший вантажний літак у світі Ан-225 "Мрія", який був виготовлений у єдиному екземплярі на ДП "Антонов". Літак згорів у своєму ангарі 24 лютого, адже росіяни гатили по ангару навіть з авіації. Звільнити Київську область від ворожих військ вдалося тиждень тому, після чого доступ до "Мрії" дозволили співробітникам ЗМІ.

Кореспондент "Телеграфу" побував у останньому прихистку зруйнованої "Мрії" та показав, що з нею зробив "руській мір".

Насамперед варто сказати, що це повітряне судно займало особливе місце серед усіх транспортних літаків України та світу. За понад 30 років експлуатації на повітряних лініях країн усіх континентів "Мрія" проявила свої унікальні льотно-технічні характеристики та можливість перевезення надгабаритних вантажів, які не в змозі здійснити жоден інший вантажний літак. На Ан-225 встановлено 240 не перекритих світових рекордів, він не мав собі рівних та завоював всесвітнє захоплення і повагу.

Унікальний літак "Мрія" до того, як його знищили росіяни

Гордість української авіації — єдиний у світі літак "Мрія" — зараз виглядає зовсім похмуро. Ворожий обстріл російських окупантів зробив з гігантського літака покалічену велику птаху, крила якої опущені, носова частина лежить десь збоку, кабіни й зовсім не залишилось, як і великої бортової частини літака.

Картина на аеродромі у Гостомелі, де літак знаходився на стоянці з 5 лютого, виглядає вкрай сумно. Однак, українські військові таки відплатити російським окупантам за їх варварство — про це свідчать десятки одиниць спаленої ворожої бронетехніки, яка тепер у якості металолому лежить поруч з літаком.

Фото: Євген Завгородній, "Телеграф"

Нагадаємо, що "Мрія" — була єдиним літаком такого плану. У 2020 році саме вона привезла до України із Китаю перші медзасоби для боротьби з COVID-19. У 2021-у, під час святкувань 30-річчя Незалежності України, "Мрія" здійснила символічний проліт над Києвом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що завод "Антонов" не втрачає надії відновити "Мрію" за допомогою ще одного недобудованого літака цієї категорії, однак на це знадобиться від 700 мільйонів до 1 мільярда доларів.