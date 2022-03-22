В Україні порахували, скільки коштує збудувати новий літак "Мрія"

Будувати з нуля не доведеться

Гордість української авіації, літак "Мрія", який знищили російські загарбники у Гостомельському аеропорту, не єдиний літак, зібраний за цими кресленнями. Є ще один літак такої категорії є у недобудованому стані.

Щоб його довести до готовності, необхідно вкласти від 700 млн до 1 млрд доларів США — підрахували на держпідприємстві "Антонов". Цього має вистачити, щоб добудувати той АН-225 "Мрія", який є. Це другий та останній екземпляр легендарного літака, який існує.

Окупанти зруйнували український літак "Мрія" ще на початку вторгнення росії в Україну. Ангар із літаком розстріляли з вертольотів. Аеродром у Гостомелі зараз захоплений російськими військами і зрозуміти, що залишилося від найбільшого у світі транспортного літака і в якому стані він після обстрілів неможливо.

"Телеграф" публікував матеріал з історії та особливостей найбільшого у світі літака. Нагадаємо, що "Мрія" могла подолати 15 тисяч кілометрів без додаткового навантаження та була частиною космічної програми Радянського союзу.