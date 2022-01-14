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А чи потрібна друга? Чим унікальна "Мрія" та для чого використовують наш літак-гігант

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Українська "Мрія" у небі Новина оновлена 14 січня 2022, 12:05
Українська "Мрія" у небі

Легендарний літак здатний возити вантажі не лише всередині, а й на обшивці.

Український літак "Мрія", який нещодавно отримав пошкодження у Польщі, унікальний. Другого такого "здорованя" просто немає у літаковому світі.

"Телеграф" вирішив познайомити ближче з історією українського АН-225, легендарною "Мрією", яка є найбільшим транспортним літаком у світі.

Завантаження "Мрії"
Завантаження "Мрії"

Збудували його у Києві, завершивши всі роботи у 1988 році. Він призначався для космічної галузі — возити апарат "Буран" та комплектуючі. СРСР розпався, "Мрія" залишилася.

Крім того, що літак здатний везти в собі до 250 тонн, до нього можна прив’язувати вантаж ще й зверху на фюзеляж — до 200 тонн.

"Мрія" перевозить "Буран"
"Мрії" потрібне потужне шасі
"Мрії" потрібне потужне шасі

Щоб розуміти, наскільки вона велика, уявіть 50 легкових авто — вони в неї відмінно помістяться. Окрім вантажів, у ній поміщаються ще майже сто людей — екіпаж та супроводжуючі. Летіти цей літак здатний зі швидкістю 850 км на годину, а вантаж 200 тонн перевезти на 4 тисячі кілометрів. Без додаткового навантаження "Мрія" здатна подолати понад 15 тисяч кілометрів.

У небі вона виглядає справді вражаюче.

"Мрія" злітає
Посадка "Мрії" крізь туман

В останні роки "Мрія" перевозить комерційні вантажі та гуманітарку. Орендована година польоту літаком-гігантом коштує від 30 до 50 тисяч доларів США (понад 832 тисячі гривень).

Як завантажують "Мрію"

Рік тому, на початку 2021 року в "Укроборонпромі" задумалися про добудову другого літака за цим проєктом і почали шукати інвестора. Вартість літака "Мрія" стартує від мільйона доларів. Щоб добудувати другу, потрібно близько 300-400 тисяч доларів за даними на 2019 рік.

Раніше "Телеграф" писав про запуск першого за 11 років українського супутника у космос.

Теги:
#Літак #Мрія #Ан-225
Українська "Мрія" у небі
Україна
А чи потрібна друга? Чим унікальна "Мрія" та для чого використовують наш літак-гігант
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Українська "Мрія" у небі
А чи потрібна друга? Чим унікальна "Мрія" та для чого використовують наш літак-гігант
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