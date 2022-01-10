Легендарна "Мрія" зазнала пошкоджень під час посадки в Польщі: подробиці

Фахівці "Антонова" вже вилетіли для усунення поломки.

Гордість українського повітряного флоту, найбільший літак світу Ан-225 "Мрія" отримав пошкодження під час посадки в польському аеропорту Жешува.

Про це повідомила пресслужба ДП "Антонов" у Фейсбук.

"На правій основній опорі шасі зрізало болти фіксації датчика положення шасі "політ-земля", — йдеться в повідомленні.

Вказується, що зазначена несправність не вплинула на безпеку польоту та посадки. До Польщі також було відправлено літак Ан-26 із групою спеціалістів на борту. Вони повинні усунути несправність, після чого "Мрія" продовжить виконання комерційного замовлення.

Як відомо, "Мрія" є найбільшим вантажним літаком за всю історію світової авіації. Він був побудований в одиничному екземплярі в 1988 році як транспорт для проекту космічного корабля "Буран", але після закриття цієї програми експлуатація літака продовжилася.

На сьогодні він продовжує використовуватися для перевезення великогабаритних вантажів загальною вагою до 250 тонн.

Нагадаємо, у 2021 році під час святкувань Дня Незалежності його можна було побачити пролітаючим на малій висоті над Києвом.