Укр

Легендарная "Мрия" получила повреждения во время посадки в Польше: подробности

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Ан-225 "Мрия" получил повреждения шасси Новость обновлена 10 января 2022, 18:19
Ан-225 "Мрия" получил повреждения шасси

Специалисты "Антонова" уже вылетели для устранения поломки.

Гордость украинского воздушного флота, самый большой самолет мира Ан-225 "Мрия" получил повреждения во время посадки в польском аэропорту Жешува.

Об этом сообщила пресс-служба ГП "Антонов" в Фейсбук.

"На правой основной опоре шасси срезало болты фиксации датчика положения шасси "полет-земля", — сказано в сообщении.

Отмечается, что указанная неисправность не повлияла на безопасность полета и посадки. В Польшу также был отправлен самолет Ан-26 с группой специалистов на борту. Они должны устранить неисправность, после чего "Мрия" продолжит выполнение коммерческого заказа.

Как известно, "Мрия" является самым большим грузовым самолетом за всю историю мировой авиации. Он был построен в единичном экземпляре в 1988 году в качестве транспорта для проекта космического корабля "Буран", но после закрытия этой программы эксплуатация самолета продолжилась.

По сегодняшний день он продолжает использоваться для перевозки крупногабаритных грузов общим весом до 250 тонн.

Напомним, в 2021 году во время празднований Дня Независимости его можно было увидеть пролетающим на малой высоте над Киевом.

Теги:
#Польша #Мрия #ГП "Антонов" #Ан-225
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