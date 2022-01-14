А нужна ли вторая? Чем уникальна "Мрия" и для чего используют наш самолет-гигант

Легендарный самолет способен возить грузы не только внутри, но и на обшивке.

Украинский самолет "Мрия", который недавно получил повреждения в Польше, уникален. Второго такого "здоровяка" просто нет в самолетном мире.

"Телеграф" решил познакомить поближе с историей украинского АН-225, легендарной "Мрией", которая является крупнейшим транспортным самолетом в мире.

Загрузка "Мрии"

Построили его в Киеве, завершив все работы в 1988 году. Он предназначался для космической отрасли — возить аппарат "Буран" и комплектующие. СССР распался, "Мрия" — осталась.

Кроме того, что самолет способен везти внутри себя до 250 тонн, к нему можно привязать груз еще и сверху на фюзеляж — до 200 тонн.

"Мрия" перевозит "Буран"

"Мрие" нужно мощное шасси

Чтобы понимать насколько она большая, представьте 50 легковых авто — они в нее отлично поместятся. Кроме грузов в нее помещаются еще почти сто человек — экипаж и сопровождающие. Лететь этот самолет способен со скоростью 850 км в час, а груз в 200 тонн перевезти на 4 тысячи километров. Без дополнительного утяжеления "Мрия" способна преодолеть свыше 15 тысяч километров.

В небе она выглядит действительно впечатляюще.

"Мрия" взлетает

Посадка "Мрии" сквозь туман

В последние годы "Мрия" перевозит коммерческие грузы и гумманитарку. Арендованный час полета на самолете-гиганте стоит от 30 до 50 тысяч долларов США (свыше 832 тысяч гривен).

Как загружают "Мрию"

Год назад, в начале 2021 в "Укроборонпроме" задумались о достройке второго самолета по этому проекту и начали искать инвестора. Стоимость самолета "Мрия" стартует от миллиона долларов. Чтобы достроить вторую, нужно около 300-400 тысяч долларов, по данным на 2019 год.

Ранее "Телеграф" писал про запуск первого за 11 лет украинского спутника в космос.