В Украине посчитали, сколько стоит построить новый самолет "Мрия"

Строить с нуля не придется

Гордость украинской авиации, самолет "Мрия", который уничтожили российские захватчики в Гостомельском аэропорту, не единственный самолет, собранный по этим чертежам. Есть еще один самолет такой категории есть в недостроенном состоянии.

Чтобы его довести до готовности необходимо вложить от 700 млн до 1 млрд долларов США — подсчитали на госпредприятии "Антонов". Этого должно хватить, чтобы достроить тот АН-225 "Мрия", который есть. Это второй и последний экземпляр легендарного самолета, который существует.

Оккупанты разрушили украинский самолет "Мрия" еще в самом начале вторжения россии в Украину. Ангар с самолетом расстреляли с вертолетов. Аэродром в Гостомеле сейчас захвачен российскими войсками и понять, что осталось от крупнейшего в мире транспортного самолета и в каком он состоянии после обстрелов, невозможно.

"Телеграф" публиковал материал по истории и особенностям крупнейшего в мире самолета. Напомним, что "Мрия" могла преодолеть 15 тысяч километров без дополнительной нагрузки и была частью космической программы Советского союза.