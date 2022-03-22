Укр

В Украине посчитали, сколько стоит построить новый самолет "Мрия"

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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"Мрия" в полете Новость обновлена 22 марта 2022, 10:05
"Мрия" в полете

Строить с нуля не придется

Гордость украинской авиации, самолет "Мрия", который уничтожили российские захватчики в Гостомельском аэропорту, не единственный самолет, собранный по этим чертежам. Есть еще один самолет такой категории есть в недостроенном состоянии.

Чтобы его довести до готовности необходимо вложить от 700 млн до 1 млрд долларов США — подсчитали на госпредприятии "Антонов". Этого должно хватить, чтобы достроить тот АН-225 "Мрия", который есть. Это второй и последний экземпляр легендарного самолета, который существует.

Оккупанты разрушили украинский самолет "Мрия" еще в самом начале вторжения россии в Украину. Ангар с самолетом расстреляли с вертолетов. Аэродром в Гостомеле сейчас захвачен российскими войсками и понять, что осталось от крупнейшего в мире транспортного самолета и в каком он состоянии после обстрелов, невозможно.

"Телеграф" публиковал материал по истории и особенностям крупнейшего в мире самолета. Напомним, что "Мрия" могла преодолеть 15 тысяч километров без дополнительной нагрузки и была частью космической программы Советского союза.

Теги:
#Самолет #Антонов #Мрия
"Мрия" в полете
Украина
В Украине посчитали, сколько стоит построить новый самолет "Мрия"
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