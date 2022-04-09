Как самолет-гигант "Мрия" выглядит через неделю после ухода оккупантов: эксклюзивный фоторепортаж

Украинская "Мрия" выглядит как подбитая птица.

Украина в первый день наступления российских войск потеряла уникальный, самый большой грузовой самолет в мире Ан-225 "Мрия", изготовленный в единственном экземпляре на ДП "Антонов". Самолет сгорел в своем ангаре 24 февраля, ведь россияне били по нему даже из авиации. Освободить Киевскую область от вражеских войск удалось неделю назад, после чего доступ к "Мрие" разрешили сотрудникам СМИ.

Корреспондент "Телеграфа" побывал в последнем убежище разрушенной "Мрии" и показал, что с ней сделал "русский мир".

В первую очередь следует сказать, что это воздушное судно занимало особое место среди всех транспортных самолетов Украины и мира. За более чем 30 лет эксплуатации на воздушных линиях стран всех континентов "Мрия" проявила свои уникальные летно-технические характеристики и возможность перевозки сверхгабаритных грузов, которые не в состоянии совершить ни один другой грузовой самолет. На Ан-225 установлено 240 не перекрытых мировых рекордов, он не имел равных и завоевал всемирное восхищение и уважение.

Уникальный самолет "Мрия" до того, как его уничтожили россияне

Гордость украинской авиации – единственный в мире самолет "Мрия" – сейчас выглядит совсем хмуро. Вражеский обстрел русских оккупантов сделал из гигантского самолета искалеченную крупную птицу, крылья которой опущены, носовая часть лежит где-то сбоку, кабины и вовсе не осталось, как и большой бортовой части самолета.

Картина на аэродроме в Гостомеле, где самолет находился на стоянке с 5 февраля, выглядит очень грустно. Однако украинские военные отплатили российским оккупантам за их варварство — об этом свидетельствуют десятки единиц сожженной вражеской бронетехники, которая теперь в качестве металлолома лежит рядом с самолетом.

Фото: Евгений Завгородний, "Телеграф"

Напомним, что "Мрия" была единственным самолетом такого плана. В 2020 году именно она привезла в Украину из Китая первые медсредства для борьбы с COVID-19. В 2021-м, во время празднований 30-летия Независимости Украины, "Мрия" совершила символический пролет над Киевом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что завод "Антонов" не теряет надежды восстановить "Мрию" с помощью еще одного недостроенного самолета этой категории, однако на это потребуется от 700 миллионов до 1 миллиарда долларов.