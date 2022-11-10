Родичі мобілізованих скаржаться, що солдатів кинули у бій без підготовки

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває вже 260 днів, а втрати противника складають 78 тис. 690 осіб. Схоже, доля контрактників хвилювала мало кого, бо лише після відправки на фронт мобілізованих родичі солдатів почали здіймати галас. Матері та дружини військових масово записують відеозвернення з проханням забрати їхніх родичів з гарячих точок, деякі їдуть по чоловіків самотужки. Вони жаліються, що мобілізовані, озброєні лише автоматами, постійно перебувають під вогнем артилерії.

Нарікають на відсутність підготовки, першу лінію фронту, жорстоке поводження і погрози розстрілів. Записують відео з Курської, Білгородської, Воронезької областей та навіть Москви. Ось як це виглядає:

На відео жінка з Воронежа каже, що їхні родичі вийшли на зв'язок, розповіли про вбитих та поранених, та про те, що роти збираються кидати на передову. Вона каже, що чоловіки не готові йти на фронт у якості гарматного м'яса і просить вплинути на ситуацію.

Дружини штурмують військову частину у Валуйках

У місто Валуйки Білгородської обл. рф приїхали десятки дружин та матерів мобілізованих із Курської області, вони вимагали відвести родичів з передової. Не менше тисячі чоловіків регіону, мобілізовані у жовтні, два тижні проходили вишкіл у Воронежі та 1-2 листопада вирушили на війну, передає BBC.

Сценарій виглядав стандартно: військова частина обіцяла, що мобілізовані будуть на другій-третій лінії оборони. Натомість їх кинули на передову, по всій лінії від Харківського до Макіївського напрямку.

Катерина, дружина мобілізованого водія Сергія, сказала журналістам, що спілкувалася з чоловіком 1 листопада, коли він ще був на вишколі, потім — 7-го числа, коли залишки його загону після обстрілів дійшли з лінії вогню до села поблизу Макіївки. Відступити вони не можуть, бо їх не пропускають російські блокпости та погрожують розстрілом.

"Я у нього запитала: ви коли хоч там їли, пили? Він каже: "Останній раз три дні тому воду ми пили". І все. Там ні їжі, ні води, ну взагалі нічого. І їх звідти вивозити не збираються", — жаліється Катерина.

Інша жінка з групи каже, що вони пишуть листи, звертаються до всіх інстанцій, ніде їх не чують. Командування обіцяло їм привезти родичів до Валуйків, але цього так і не сталося.

Родичі мобілізованих заявили, що їм урвався терпець і вони самі виїжджають забирати чоловіків до міста Старобільськ Луганської обл., передає "Дождь".

Кілька людей розповіли, що тих, хто відмовляється повертатися на передову, ставили на коліна і малювали на лобі хрест, стверджуючи, що далі буде розстріл. За словами Вікторії, її чоловікові та іншим розповіли, що в сім'ї тих, хто відмовляється воювати на передньому краї, будуть відправляти похоронки, і дороги назад із передової ні в кого немає.

Масові звернення по всій росії

У Вологді дружини мобілізованих записали відеозвернення до губернатора області Олега Кувшинникова з вимогою повернути їх рідних із передової. Олена Кузнєцова, яка опублікувала це відео, стверджує, що групу волозьців відправили на вишкіл до Нижегородській області, а потім закріпили за військовою частиною № 38838 у Калінінградській області.

Олена каже, що підготовка була ніяка — виїжджали на полігон чотири рази. 16 жовтня мобілізовані у складі 9 полку були направлені до Луганської області для "забезпечення тилу". 1 листопада мобілізованих перекинули на передову біля Сватового і наказали окопуватись.

На відео жінки вимагають від губернатора області та інших "вищих інстанцій" розібратися в ситуації і покарати винних.

На цьому відео вісім матерів воронезьких мобілізованих також просять вивезти їх з лінії фронту, вони вийшли до павлівського військкомату у Воронезькій області, показали свої паспорти, щоб довести, що це не фейк.

Жінки стверджують, що їхні діти без їжі та води, а командування покинуло їхніх синів. Одна з матерів, Людмила Агаркова, заявила, що її син вийшов на зв'язок та попросив про допомогу. Агаркова каже, що її син буквально виповз з-під трупів. Ніхто зі співробітників комісаріату не виходить на зв'язок.

Як повідомляв "Телеграф", часткова мобілізація почалася у росії 21 вересня, вручати повістки почали скрізь і всім, за законністю таких вручень не слідкували.

28 жовтня глава міноборони росії сергій шойгу відзвітував перед президентом володимиром путіним, що завдання призвати 300 тисяч осіб виконано, а 31 жовтня путін оголосив про завершення мобілізації, щоправда, без видання відповідного документу.