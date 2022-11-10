"Мрію, щоб я і мої діти померли на війні": божевільне звернення кадирова висміяли у мережі

Він заперечує інформацію про велику кількість загиблих у своїх підрозділах, але мобілізуватися все одно закликає

Глава Чечні рамзан кадиров, який любить розповідати про нові героїчні подвиги на фронті, з кожним разом робить все більш шалені заяви. Цього разу він записав відеозвернення до чеченської молоді, де 22 хвилини закликав їх мобілізуватися на військову службу. До того ж він заявив, що мріє про те, щоб померти "у цій священній війни" і мріє, щоб те саме стало з його дітьми.

Відео зі зверненням кадиров опублікував у своєму Telegram-каналі. За його словами, на фронті у чеченських підрозділах все добре і кожного дня вони вбивають "понад 600 бандерівців". Однак йому дуже жаль український народ, який став "заручником натовської політики".

"За нашими даними, ЗСУ як військова сила зовсім виснажена і вичерпала себе. На Заході це бачать, тому поповнюють лави за рахунок найманців. Ну давайте. Наші хлопці лише раді новим дорогим трофеям", — додав кадиров, зауваживши, що боряться вони з "сатаністами".

Звернення кадирова

Користувачі мережі припустили, що "голова тіктокерів" взагалі знаходиться під наркотиками і "вимовляє якісь заклинання в маренні". Гра кадирова на релігійних та національних почуттях також не потішила їх.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, рамзан кадиров опублікував відео, де нібито його неповнолітні сини перебувають на передовій в Україні — мережа вибухнула жартами.