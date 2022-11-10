"Мечтаю, чтобы я и мои дети умерли на войне": безумное обращение кадырова высмеяли в сети

Он отрицает информацию о большом количестве погибших в своих подразделениях, но мобилизоваться все равно призывает

Глава Чечни рамзан кадыров, любящий рассказывать о новых героических подвигах на фронте, с каждым разом делает все более безумные заявления. В этот раз он записал видеообращение к чеченской молодежи, где 22 минуты призвал их мобилизоваться на военную службу. К тому же он заявил, что мечтает о том, чтобы умереть "в этой священной войне" и мечтает, чтобы то же самое стало с его детьми.

Видео с обращением кадыров опубликовал в своем Telegram-канале. По его словам, на фронте в чеченских подразделениях все хорошо и каждый день они убивают "более 600 бандеровцев". Однако ему очень жаль украинский народ, ставший "заложником натовской политики".

"По нашим данным, ВСУ как военная сила совсем истощена и исчерпала себя. На Западе это видят, поэтому пополняют ряды за счет наемников. Ну давайте. Наши ребята только рады новым дорогим трофеям", — добавил кадыров, отметив, что борются они с "сатанистами".

Обращение кадырова

Пользователи сети предположили, что "глава тиктокеров" вообще находится под наркотиками и "произносит какие-то заклинания в бреду". Игра кадырова на религиозных и национальных чувствах также не порадовала их.

Как сообщал "Телеграф" ранее, рамзан кадыров опубликовал видео, где якобы его несовершеннолетние сыновья находятся на передовой в Украине — сеть разразилась шутками.