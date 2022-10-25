кадыров "спалился" на очередной лжи о детях: где заметить несовершеннолетних сыновей "дон-дона" (видео)

Пока кадыров рассказывал, как его сыновья воюют в Украине, те громко отдыхают в Эмиратах

Глава Чечни рамзан кадыров, бойцы которого недавно возмутили сеть новым видео, где ему якобы дарят своему главарю трех пленных военнослужащих Вооруженных украинских сил, снова попался на очередной лжи. Лишь несколькими днями ранее главный тик-ток воин рассказывал о том, что все его трое сыновей, младшему из которых всего 14 лет, приезжали на линию фронта в Украине. Однако, как выяснилось впоследствии, в это время они находились в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом стало известно из видеозаписи, которая во вторник, 25 октября, распространяется в соцсети. На кадрах видно, как дети Кадырова отдыхают на боксерском турнире в Абу-Даби.

Во время мероприятия младший сын "дон-дона" был замечен в компании боксера чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

Стоит добавить, что 22 октября в Эмиратах действительно проходил один из топовых турниров UFC 280. Мероприятие состоялось в здании "Этихад Арены" в ОАЭ и именно там очевидцы заметили сыновей кадырова, которые, по словам самого руководителя тик-ток войск, находились на фронте в Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в сети шутили над несовершеннолетними сыновьями чеченского политика рамзана кадырова, которые якобы воюют против украинцев на фронте.

Также напомним, как кадыров публично заявил, что планирует отправить своих сыновей, младшему из которых едва исполнилось 14 лет, на линию фронта.