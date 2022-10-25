кадиров "спалився" на черговій брехні про дітей: де помітити неповнолітніх синів "дон-дона" (відео)

Поки кадиров розповідав, як його сини воюють в Україні, ті голосно відпочивають в Еміратах

Глава Чечні рамзан кадиров, бійці котрого нещодавно обурили мережу новим відео, на кадрах якого нібито дарують своєму ватажку трьох полонених військовослужбовців Збройних українських сил, знову попався на черговій брехні. Лише кількома днями раніше головний тік-ток воїн розповідав про те, що усі його троє синів, наймолодшому з яких лише 14 років, приїздили на лінію фронту в Україні. Проте, як виявилося згодом, у цей час вони перебували в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Про це стало відомо з відеозапису, який у вівторок, 25 жовтня, шириться в соцмережі. На кадрах видно, як діти кадирова відпочивають на боксерському турнірі в Абу-Дабі.

Під час заходу молодшого сина "дон-дона" було помічено у компанії боксера чеченського походження Хамзата Чимаєва.

Варто додати, що 22 жовтня в Еміратах й справді проходив один із топових турнірів UFC 280. Захід відбувся у будівлі "Етіхад Арени" в ОАЕ і саме там очевидці помітили синів рамазана кадирова, які, за словами самого очільника тік-ток військ, перебували на фронті в Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у мережі жартували з неповнолітніх синів чеченського політика рамзана кадирова, які нібито воюють проти українців на фронті.

Також нагадаємо, як кадиров публічно заявив, що планує відправити своїх синів, наймолодшому з яких ледь виповнилося 14 років, на лінію фронту.