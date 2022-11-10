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Жены "чмобиков" записывают видео и едут забирать мужей с фронта. россию захлестнула волна роликов

Автор
Анастасия Галата Анастасия Галата
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Родственники мобилизованных из Воронежской области
Родственники мобилизованных из Воронежской области. Фото Скриншот

Родственники мобилизованных жалуются, что солдат бросили в бой без подготовки

Полномасштабное вторжение россии в Украину длится уже 260 дней, а потери противника составляют 78 тыс. 690 человек. Похоже, судьба контрактников волновала мало кого, потому что только после отправки на фронт мобилизованных родственники солдат начали поднимать шум. Матери и жены военных массово записывают видеообращения с просьбой забрать их родственников с горячих точек, некоторые едут за мужами сами. Они жалуются, что мобилизованные, вооруженные только автоматами, постоянно находятся под огнем артиллерии.

Жалуются на отсутствие подготовки, первую линию фронта, жестокое обращение и угрозы расстрелов. Записывают видео из Курской, Белгородской, Воронежской областей и даже москвы. Вот как это выглядит:

На видео женщина из Воронежа говорит, что их родственники рассказали об убитых и раненых, и о том, что роты собираются бросать на передовую. Она говорит, что мужчины не готовы идти на фронт в качестве пушечного мяса и просят повлиять на ситуацию.

Жены штурмуют военную часть в Валуйках

В город Валуйки Белгородской обл. россии приехали десятки жен и матерей мобилизованных из Курской области, они требовали отвести родственников из передовой. Не менее тысячи мужчин региона, мобилизованных в октябре, две недели проходили военную подготовку в Воронеже и 1-2 ноября отправились на войну, передает BBC.

Сценарий выглядел стандартно: воинская часть обещала, что мобилизованные будут на второй-третьей линии обороны. Вместо этого их бросили на передовую, по всей линии от Харьковского до Макеевского направления.

Екатерина, жена мобилизованного водителя Сергея, сказала журналистам, что общалась с мужем 1 ноября, когда он еще был в "учебке", затем — 7 числа, когда остатки его отряда после обстрелов дошли с линии огня до села вблизи Макеевки. Отступить они не могут, потому что их не пропускают российские блокпосты и угрожают расстрелом.

"Я у него спросила: вы когда хоть там ели, пили? Он говорит: "Последний раз три дня назад воду мы пили". И все. Там ни еды, ни воды, ну вообще ничего. И их оттуда вывозить не собираются", — жалуется Екатерина.

Другая женщина из группы говорит, что они пишут письма, обращаются во все инстанции, нигде их не слышат. Командование обещало им привезти родственников в Валуйки, но этого так и не произошло.

Родственники мобилизованных заявили, что у них лопнуло терпение и они сами выезжают забирать мужчин в город Старобельск Луганской обл., передает "Дождь".

Несколько человек рассказали, что тех, кто отказывается возвращаться на передовую, ставили на колени и рисовали на лбу крест, утверждая, что дальше будет расстрел. По словам Виктории, ее мужу и другим рассказали, что семьям отказников будут отправлять похоронки, и дороги назад ни у кого нет.

Массовые обращения по всей россии

В Вологде жены мобилизованных записали видеообращение к губернатору области Олегу Кувшинникову с требованием вернуть их родных из передовой. Елена Кузнецова, опубликовавшая данное видео, утверждает, что группу воложцев отправили на подготовку в Нижегородскую область, а затем закрепили за воинской частью № 38838 в Калининградской области.

Елена говорит, что подготовка была никакая – выезжали на полигон четыре раза. 16 октября мобилизованные в составе 9 полка были направлены в Луганскую область для обеспечения тыла. 1 ноября мобилизованных перебросили на передовую возле Сватово и приказали окапываться.

На видео женщины требуют от губернатора области и других "высших инстанций" разобраться в ситуации и наказать виновных.

На другом видео восемь матерей воронежских мобилизованных также просят вывезти их с линии фронта, они вышли в павловский военкомат в Воронежской области, показали свои паспорта, чтобы доказать, что это не фейк.

Женщины утверждают, что их дети без еды и воды, а командование покинуло их сыновей. Одна из матерей, Людмила Агаркова, заявила, что ее сын вышел на связь и попросил о помощи. Агаркова говорит, что ее сын буквально выполз из-под трупов. Никто из сотрудников комиссариата не выходит на связь.

Как сообщал "Телеграф", частичная мобилизация началась в россии 21 сентября, вручать повестки начали везде и всем, за законностью таких вручений не следили.

28 октября глава минобороны россии сергей шойгу отчитался перед президентом рф владимиром путиным, что задача призвать 300 тысяч человек выполнена, а 31 октября путин объявил о завершении мобилизации, правда, без издания соответствующего документа.

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#Мобилизация #Росія #Частичная мобилизация #Потери России