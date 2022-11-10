Будують фортецю: росіяни активно копають окопи у Криму (фото та карта)

Ворог намагається перекрити проходи на півострів

Окрім укріплень позицій на лівому, східному березі Дніпра, росіяни посилюються на підступах до Криму. Супутникові знімки показують, що росії на півночі півострова та трохи вглиб окупованої території Херсонщини обладнають нові окопи та ремонтують старі.

Про це пише OSINT-аналітик Бенджамін Піттет. Він також додав, що обладнання військових позицій видно у всьому регіоні. "Вони будують фортецю", — написав дослідник.

росія відновила окопи КПП "Чонгар" та побудувала нові між Кримом та Херсонською областю. На супутникових знімках серпня та жовтня видно суттєву різницю.

КПП "Чонгар" у серпні

КПП "Чонгар" у жовтні

Оновлюють лінії оборони та будують нові й у Вірменську на північному заході півострова. Супутник зняв екскаватор на момент роботи.

Росіяни готують лінії оборони

На під’їздах до Новотроїцького в Херсонській області (менш як 30 км від Новоолексіївки) відзначено велику оборонну позицію.

Таким чином спорудження оборонних позицій дозволяє контролювати проходи до Криму та підходи до півострова.

Карта оборонних позицій Криму

Окрім цього у Джанкої звичайну лікарню переробили у військові шпиталь, повідомляє Генштаб. Він уже почав приймати поранених окупантів. Називається цифра у межах 800 осіб.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що експерти вважають відведення військ із Херсона та західної частини області реальним, але зазначають, що ворог боями може спробувати затримати просування ЗСУ. Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що до виведення військ привела планомірна кампанія щодо порушення постачання росіян. Звільнення Криму багато експертів назвали можливим після деокупації Херсона. Що стосується будівель лінії оборони, то росія продовжує тенденцію, задану ще на сході України, де на далеких підступах до лінії фронту фактично в тилу в Луганській області зводять "лінію Вагнера".