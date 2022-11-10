Окупанти відступають на Херсонщині, але бої ще можливі: актуальні карти воєнних дій в Україні

Окупанти продовжують обстріли, мінування та атаки

Російським військам на західній (правій) частині Херсонської області нібито було наказано розпочати відхід. В Інституті вивчення війни вважають, що відведення реальне, але чи невідомо, чи зможуть росіяни зробити це в заданому темпі, враховуючи тиск українських військ.

Дослідники зазначають, що росіяни не самі захотіли піти — з серпня на херсонському напрямку відбувалася скоординована кампанія з націлювання на райони зосередження, логістику, військові об’єкти. Ймовірно, це увінчалося успіхом, і російські війська відійдуть за Дніпро без великих наземних операцій українських військ. Удари по точках українські сили поєднували з атаками на ключових напрямках, наприклад Давидів Брід. Експерти вважають, що виведення військ не пастка для бою під Херсоном, але російське командування може спробувати затримати українські війська у Херсоні боями, щоби прикрити відхід.

На сході тривають бої вздовж траси Кремінна — Сватове та біля Білогорівки Луганської області. Наступ Росії не припиняється в районі Бахмута, Авдіївки та на заході Донецької області.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

На Луганщині тривають бої в районах Сватове, Кремінній та під Білогорівкою. Росіяни заявляють, що українські війська намагаються просунутися на південь від Сватового та поблизу траси на Кремінну. Атаки ворога Сили оборони України відбили на північний захід від Сватового в районі Новоселівського та на південь від Кремінної в районі Білогорівки.

Карта контрнаступу ЗСУ на північному сході

На Донеччині росіяни атакували Бахмут, Кліщіївку, Майорськ, Соледар, Бахмутське, Яківлівку, Білогорівку. Все в районі Бахмута – вагнерівцям не вдалося прорвати оборону українських військ. На південний захід від Авдіївки тривають наступи росіян, як і на захід від Донецька. Бої йдуть у районі Опитного, Красногорівки, Мар’їнки, Павлівки та Вугледару.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Українські військові не ділилися подробицями ситуації на півдні України. Як зазначає ОК "Південь", тривають обстріли, у тому числі із застосуванням авіації на прилеглих до лінії фронту та тилових районів. Ворог проводить розвідку. При зміні місця дислокації росіяни мінують об’єкти та території. Ознак того, що Росія відступає без бою, не видно. За інформацією Генштабу, із Херсона припинили вивозити цивільне населення — охочих немає. Окупанти припинили видачу заробітної плати та соціальних виплат.

Позиції українських військових у районі кордону Херсонської та Миколаївської області покращились — розпочато визволення Снігурівки (Миколаївська область) також ЗСУ просунулися до Калинівського (Миколаївська область). Офіційно звільненими населені пункти ще не оголосили. Ворог зруйнував мости в районі Снігурівки, що вказує на контрольований відхід з позицій на північний схід від Херсона. Українські військові продовжують атакувати логістику ворога як у Херсонській, так і Запорізькій області.

Карта контрнаступу у Херсонській області

Як раніше повідомляв "Телеграф", українські військові не довіряють словам про нібито відхід російських військ зі своїх позицій. У Міноборони вважають, що треба бути готовими до всього. Сили оборони вичавили росіян, вважають експерти, не лише знищуючи ресурси, а й планомірно просуваючись. На інших напрямах фронту ситуація дещо інша.