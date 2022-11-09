"Без важких військових дій": астролог розповів, як і коли Крим повернеться до складу України

Експерт зазначив, що не бажано повертати півострів військовим шляхом.

Відомий астролог Дмитро Уранус, який раніше назвав дату, коли закінчиться війна в Україні, склав новий прогноз, в якому розповів про долю незаконно анексованого півострова Крим. Астроексперт зазначив, що є кілька варіантів, як повернути цю територію.

У своєму прогнозі, опублікованому у Facebook, Дмитро написав, що за картою приєднання Криму до росії видно, що якісь політичні процеси відбуватимуться там із квітня 2024 по квітень-червень 2025 року. Які саме невідомо, але цілком можливо, що вони будуть пов’язані зі зміною влади в Росії.

"Дуже ймовірно, що Крим остаточно відторгнуть від росії, і указ про його приєднання буде покликаний незаконним. Але це у разі мирного політичного процесу повернення Криму", — додав Уранус.

Також астролог наголосив, що Крим можна буде звільнити без важких військових дій після ліквідації сухопутного коридору та знищення кримського мосту. Однак якщо буде ухвалено рішення звільняти військовим шляхом, то бої за Крим можуть розпочатися вже у липні 2023 року, і продовжуватимуться вони до січня 2024 р.

Раніше "Телеграф" писав, що екстрасенс Ганна Єфремова прогнозує продовження бойових дій до весни 2023 року. Але на цей час Україна отримає відчутні результати на свою користь.