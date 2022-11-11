Херсон повертається під контроль України: ГУР звернулося до російських військових

Для тих, хто здається в полон в групі та поодинці, інструкція по здачі в полон різниться

Українські військові починають заходити в Херсон після 8 місяців окупації. На тлі цього в Головному управлінні розвідки Міноборони України звернулися до російських військових з вимогою здаватися в полон, аби не бути ліквідованими під час зачищення міста. Повідомлення із закликом з'явилося в Telegram-каналі ГУР російською мовою.

"Як і очікувалося, після відступу основного угруповання військ армії РФ з українського Херсона ваше командування кинуло вас напризволяще. Ваші командири закликають вас переодягатися у цивільний одяг та намагатися самостійно тікати з Херсона. Очевидно, це вам не вдасться", — йдеться в повідомленні.

Вони зазначають, що Херсон повертається під контроль України, до міста вже заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії. Підкреслюється, що будь-які спроби протидіяти ЗСУ буде припинено, а кожен російський військовий, який чинитиме опір, буде знищений.

"Ви маєте єдиний шанс уникнути загибелі – негайно здатися в полон. У разі добровільної здачі в полон Україна гарантує вам збереження життя та безпеку. Ми дотримуємося Женевських конвенцій, гарантуємо військовополоненим харчування, медичну допомогу та можливість вашого обміну на військовослужбовців українських Збройних Сил, які перебувають у полоні в Російській Федерації", — пишуть у каналі.

Росіянам пропонують зателефонувати по номерам телефонів або написати в чат-боти. Через них можна домовитися щодо безпечної здачі в полон з українським командуванням.

Також була опублікована коротка інструкція щодо того, яких правил слід дотримуватися під час здачі в полон самостійно та в групі. Ті, хто в одиночку це робить, мають відстібнути магазин, повісити зброю ліве плече стволом вниз, підняти руки з білим прапором (підійде будь-яка біла тканина), закричати "Здаюся!", підійти до українських військових за командою та виконувати всі їхні вимоги.

Для тих, хто здається у групі чи підрозділом, слід скласти всю зброю і відійти, стати перед своєю військовою технікою (перед цим заглушити її – вона не повинна бути в бойовому положенні), відправити переговорника (офіцера або найстаршого за званням) – він повинен бути беззбройним і мати білий прапор.

Повідомлення ГУР

Як повідомляв "Телеграф" раніше, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов пояснив, яку небезпечну пастку могла приготувати росія для ЗСУ в Херсоні.