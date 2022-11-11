Битва за Херсон: Жданов назвав головну загрозу від втечі росіян з правого берега

Військовий експерт пояснив "Телеграфу", яку небезпечну пастку для ЗСУ могла вчинити росія

На сьогодні оцінювати втрати російських військ на Херсонському напрямку поки ще зарано, адже з чисельним складом угруповання росіян на правому березі Дніпра відбулась дивна маніпуляція. Не виключено також, що виникла серйозна загроза для Збройних Сил України після відходу (втечі) окупантів з правобережжя Херсонщини.

Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

"Справа в тому, що ми вже десь "загубили" 20 тисяч росіян. Тому сьогодні прогнозувати втрати рф немає такої можливості. Дивіться, зокрема ще тиждень тому наш головний розвідник — генерал Кирило Буданов — казав, що на правому березі Дніпра (і ми оперували тими цифрами) було зосереджено близько 40 тисяч військовослужбовців збройних сил росії. Сьогодні чомусь у всіх ЗМІ йде мова вже про 20 тисяч. Питання, де поділися 20 тисяч? Подивимось, скільки ми там зможемо нанести втрат російським військам", — каже він.

Експерт додав, що поки що оперативно також не повідомляється і про захоплення техніки, ані про реальні втрати російських військ, і "це означає, що вони відступили заздалегідь організовано, а ми тепер б'ємо по хвостам".

"Тому я і ставлю питання, а де ж втрати (росіян — Авт.). Для нас насправді все це може стати величезною проблемою. Адже, якщо вони дійсно відійшли організовано і вивели техніку, то умовно завтра ці війська з'являться на Донецькому напрямку, і там у нас будуть дуже кепські справи. Там і так гаряче й ми ледь-ледь втримуємо оборону. А якщо туди добавляться з'єднання десантних військ, які вийдуть з правого берега (та інші частини, зокрема, 22-й корпус, частина 49-ї армії, десантної 76-ї дивізії), то це буде для нас величезна проблема. Відтак, чекаємо, що нам скаже Генеральний штаб", — пояснює Олег Жданов.

Нагадаємо, на тлі інформації про відход росії з Херсона Міноборони України просило громадян запастися терпінням.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні ситуація навколо Херсона продовжувала розпалюватися після низки заяв про відведення російських сил і засобів та повідомлення місцевих про знищену інфраструктуру в місті.