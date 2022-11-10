У Херсоні окупанти знищують важливі об’єкти: подробиці

Місцеві жителі розповіли, куди у місті почав ударяти ворог

У четвер, 10 листопада, Збройні сили України просуваються в Херсонській області, та й у самому обласному центрі ситуація неспокійна. За даними місцевих жителів, російські загарбники почали знищувати об’єкти критичної інфраструктури.

Як передає видання "Міст", посилаючись на свідчення місцевих жителів Херсона, у місті сталося кілька підривів, росіяни б’ють по важливих об’єктах енергетики та зв’язку. До речі, херсонці зараз залишаються практично без можливості вийти на зв’язок.

Так, повідомляється, що ворог підірвав котельні й об’єкт обленерго. Також місцеві жителі розповіли про підрив росіянами телецентру, що неподалік телевежі. Сама телевежа, за даними видання, вціліла.

Зазначимо, що жителі Херсона не можуть скористатися послугами зв’язку. Єдине місце, де хоч якось "ловить", знаходиться біля Антонівського мосту.

Нагадаємо, з’явилися дані, що росія нібито вирішила відступити із західної (правої) частини Херсонської області. Імовірне відведення підтвердили в Інституті вивчення війни, проте експерти попереджають про бої. Інформацію про відступ росіян від Херсона прокоментував і Джо Байден. Тоді як Міноборони закликало українців запастися терпінням і зі скептицизмом поставилося до заяви про відхід російських сил із херсонського напрямку.