ЗСУ успішно просуваються на Півдні: Зеленський сказав, скільки населених пунктів звільнили (відео)

Президент поділився результатами оборонної операції

Після повідомлення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про успіхи на херсонському напрямку добрими новинами з Півдня поділився президент України Володимир Зеленський. За його даними, вже звільнено десятки населених пунктів.

Про це глава держави сказав у щоденному зверненні у четвер, 10 листопада. Разом з тим, він нагадав, що за кожен піднятий жовто-блакитний прапор ми повинні дякувати українським захисникам.

Так, Зеленський повідомив про звільнення десятків міст і сіл та подякував усім захисникам.

"Сьогодні маємо хороші новини з півдня. Кількість українських прапорів, які повертаються на своє законне місце в межах оборонної операції, що триває, – вже десятки. 41 населений пункт звільнено. Дякую всім нашим героям, які забезпечують це просування", — заявив президент.

Він додав, що треба пам’ятати про ціну, яка заплачена за це просування. Зеленський підкреслив, що це не ворог іде – це українці великою ціною женуть окупантів.

Як повідомлялося, раніше президент шокував різницею втрат окупантів та українців на фронті. Володимир Зеленський назвав цифру, що вражає.

Нагадаємо, на тлі просування українських сил до Херсона у Financial Time пояснили, куди після звільнення міста зможуть долітати ракети, які постачає Україні Захід.