рф не цінує життя своїх військових, тож з легкістю їх відправляє на добриво для плодючої української землі

російська федерація, котра останніми днями почала накопичувати ракети для завдання чергового масованого удару по Україні, продовжує зазнавати величезних втрат на фронті під час боїв з українськими захисниками. Станом на сьогоднішній день їх кількість у 10 разів перевищує втрати Збройних сил.

Про це ц своєму інтерв'ю для видання CNN розповів український лідер Володимир Зеленський, коментуючи заяву Пентагону щодо втрати агресором половини його танків за дев'ять місяців війни на українських територіях. На думку президента, така оцінка дійсно досить близька до реальності.

"Я думаю, що це більш-менш відповідає дійсності — хоча, відверто кажучи, повної реальності, особливо за особовим складом, ніхто не знає", — пояснив він.

Водночас Зеленський додав, що росіяни втратили удесятеро більше своє військової техніки та особового складу під час боїв на фронті, аніж Збройні українські сили. За його слова, ця різниця є вкрай відчутною.

Український гарант не залишив без уваги питання вкрай жорсткого відношення російського командування до своїх підлеглих, яких кидають на війну в Україну ніби "гарматне м'ясо". Саме тому, зазначив він, їх втрати значно більші.

"Кожного разу, коли ми просимо у наших партнерів артилерію чи бронетехніку, йдеться не просто про озброєння, а насамперед про захист наших військових", — додав Зеленський.

Наостанок лідер додав, що артилерія, котру Україна отримала від союзників із США та Європи допомогла "зламати" військовий наступ росії.

"Ми їх зупинили, ми деокупували більшу частину нашої території. І цьому справді допомогла артилерія та нові технології", — підсумував гарант.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на війні в Україні росія невпинно зазнає величезних втрат як серед бойової техніки, так і серед особового складу своїх військ. Зокрема, першими добривом для українських плодючих земель стають елітні російські підрозділи. Навіть західні розвідувальні служби вважають ці втрати просто вражаючими.