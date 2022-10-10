Намагалися прорватися на Давидів Брід, але потрапили до пекла: названо втрати ворога на Півдні

За добу ліквідовано 44 окупанти, 4 танки і два "Гради"

Збройні сили України продовжують знищувати ворога, завдаючи йому втрат у живій силі та військовій техніці.

Про стан на полях боїв у південних областях розповіли у Оперативному командуванні "Південь".

За інформацією військових, протягом доби вдалося знищити ще 44 російські окупанти, а також велику кількість їх техніки.

Зокрема, йдеться про 4 танки, 10 одиниць автомобільної та іншої броньованої техніки, 4 міномети 120-мм калібру; 2 реактивні системи залпового вогню "Град"; 2 безпілотники "Орлан-10".

Крім того, пошкоджено ще 2 танки, 2 бронемашини та самохідну гаубицю "Мста-С".

"Обстановка в операційній зоні південних регіонів, на південнобузькому напрямку, суттєвих змін не зазнала: залишається стабільно складною, але контрольованою. Сили оборони продовжують активні дії, противник веде активну оборону і намагається утримати зайняті рубежі", — наголошується у зведенні.

Зазначається, що вчора, 9 жовтня, противник силами до мотострілецького взводу намагався атакувати підрозділи Сил оборони з напряму Безводного на Давидів Брід. Зазнав суттєвих втрат і ретирувався на вихідні позиції.

Продовжуються авіаудари, за минулий бойовий день їх було 7, 5 з яких по Давидовому Броду. А дрон-камікадзе атакував Дудчани. Обійшлося без суттєвих втрат.

Знищені склади та бази рашистів

Увечері з акваторії Чорного моря завдано ракетного удару у напрямку Очакова. Пошкоджено 8 будинків, поранено одного громадянського жителя.

Також із "Градів" та ствольної артилерії ворог обстрілював Куцурубську громаду з напрямку Кінбурнської коси. Людських втрат немає.

У свою чергу, авіацією ЗСУ завдала 99 ударів по супротивнику, ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 246 вогневих завдань.

Нагадаємо, що напередодні наші бійці знищили на Півдні 83 рашисти та чотири танки.