Куди зможуть долітати українські ракети після визволення Херсона: подробиці

Експерти пояснили, що дасть херсонська перемога українським силам

На тлі заяв окупантів про відведення військ та сил рф від Херсона та просування ЗСУ на херсонському напрямку українські бійці можуть отримати вогневий контроль над найважливішими дорогами Криму. Більше того, звільнення облцентру переріже постачання зброї для росії.

Таку інформацію оприлюднило видання Financial Time у четвер, 10 листопада. Повернення контролю над містом стратегічно важливе для сил України, йдеться у матеріалі. Насамперед воно розширить зону вогневого контролю для ЗСУ.

Повідомляється, що звільнення Херсона відкриє для української армії найважливішу можливість: у зоні досяжності високоточних ракетних систем, що поставляються Заходом, виявляться три важливі дороги, що пролягають сухопутним мостом, ряд російських логістичних об’єктів і складів боєприпасів. Це, у свою чергу, загрожує критично важливому для рф маршруту поставки з території півострова.

Як зазначив у коментарі виданню радник Міністерства оборони України Сергій Кузан, Херсонська область є стратегічно важливою з військової точки зору. За його словами, вона забезпечить нашій армії вогневий контроль над дорогами із Криму, через які ворог здійснює постачання.

Водночас у FT вважають, що згоди на відступ від Криму владимир путін не дасть. Певно, через близькість українських сил до півострова росіяни почнуть стягувати туди більше сил.

Як повідомлялося раніше, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що означають заяви росіян про відступ з Херсона і чи варто вірити в це.