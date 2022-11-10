Куда смогут долетать украинские ракеты после освобождения Херсона: подробности

Эксперты пояснили, что даст херсонская победа украинским силам

На фоне заявлений оккупантов об отводе войск и сил рф от Херсона и продвижения ВСУ на херсонском направлении украинские бойцы могут получить огневой контроль над важнейшими дорогами Крыма. Более того, освобождение облцентра перережет поставку оружия для россии.

Такую информацию обнародовало издание Financial Time в четверг, 10 ноября. Возвращение контроля над городом стратегически важно для сил Украины, говорится в материале. Прежде всего оно расширит зону огневого контроля для ВСУ.

Сообщается, что освобождение Херсона откроет для украинской армии важнейшую возможность: в зоне досягаемости высокоточных ракетных систем, поставляемых Западом, окажутся три важных дороги, пролегающих по сухопутному мосту, ряд российских логистических объектов и складов боеприпасов. Это, в свою очередь, угрожает критически важному для рф маршруту поставки с территории полуострова.

Как отметил в комментарии изданию советник Министерства обороны Украины Сергей Кузан, Херсонская область — стратегически важна с военной точки зрения. По его словам, она обеспечит нашей армии огневой контроль над дорогами из Крыма, через которые враг осуществляет снабжение.

Вместе с тем, в FT считают, что согласие на отступление от Крыма владимир путин не даст. Вероятно, из-за близости украинских сил к полуострову россияне начнут стягивать туда больше сил.

Как сообщалось ранее, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что означают заявления россиян об отступлении из Херсона и действительно ли стоит верить в это.