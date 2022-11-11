Антонівський міст таки "все": у мережі з'явилися фото зруйнованої вибухом переправи

Офіційних коментарів про стан переправи поки немає

В окупованому росіянами Херсоні нарешті "помер" багатостраждальний Антонівський міст. Згідно з попередніми даними, окупанти, які напередодні самостійно "злили" інформацію щодо повної руйнації стратегічно важливої переправи, вочевидь, підірвали його під час відходу на лівий берег.

Фото та відеопідтвердження на ранок п'ятниці, 11 листопада, масово ширяться у соцмережах. Судячи з них, в результаті вибухів було пошкоджено одразу кілька прольотів мосту, більша його частина повністю зруйнована.

Саме так зараз виглядає Антонівський міст

Інформації щодо повної руйнації Антонівського мосту підтвердив і російський "воєнкор" Олександр Коц. Він оприлюднив відео обвалених прольотів переправи під Херсоном. На кадрах Коц зазначає, що знаходиться на лівому березі Дніпра — і саме в цьому місті було зроблено підрив.

Також "воєнкор" додав, що вибухи були влаштовані саме російськими військовими, які уночі тікали від Збройних українських сил із правого берега Дніпра на лівий.

Варто також додати, що, крім кадрів повністю знищеного Антонівського мосту, у мережі з'явилося й відео втечі окупантів з обласного центру Херсонщини.

Наразі Збройні українські сили повною мірою контролюють усі переправи поблизу Антонівського мосту. Окупанти намагаються тікати пішки, проте дуже швидко потрапляють у "котел" наших захисників.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому Антонівський міст, який серйозно було пошкоджено українськими захисниками під час ракетної атаки, був настільки важливим для російської армії. Варто також нагадати, що атаку стратегічно важливої переправи була здійснена ракетами HIMARS.