Росіяни заявили про повну руйнацію Антонівського мосту: що відомо (відео)

Російські воїнкори розводять паніку, не публікуючи додаткових даних

Багатостраждальний Антонівський міст у Херсоні, на якому неодноразово за повномасштабну війну розцвітав "хлопок", може бути повністю зруйнований. Принаймні таку інформацію після нічних прильотів поширюють різні російські джерела, публікуючи не надто розбірливе відео, нібито зняте з безпілотника. Офіційних підтверджень обвалення переправи через Дніпро наразі немає.

Тим самим відео з користувачами мережі поділилися у Telegram-каналі Mash, передає "Телеграф". Будь-яких інших свідчень про удари по Антонівському мосту, крім слів місцевих жителів про звуки вибухів, що лунали в ніч на 11 листопада, немає.

Станом на 8 ранку п’ятниці ніхто з офіційних українських осіб не підтвердив ймовірну руйнацію мосту. Відомо лише, що особливо жорсткі прильоти з переправи фіксувалися близько двох-трьох годин ночі.

Антонівський міст на карті

На записі, який розповсюджують в інтернеті, видно стовп диму, що піднімається після прильоту по невідомій переправі через якусь із річок. Стверджувати, що це справді Антонівський міст неможливо, адже зйомка велася в нічний час. До того ж, за останні кілька діб у тилу ворога був підірваний не один міст, що може свідчити як про роботу партизанів, так і про провокації самих окупантів.

Вибух нібито на Антонівському мості 11 листопада

Зазначимо, що в ранковому зведенні Генштабу немає жодної згадки про Антонівський міст. Проте військовослужбовці зазначають: росіяни під час втечі максимально руйнують транспортну та критичну інфраструктуру Херсонщини. Також зафіксовано факти мінування доріг та різних будівель у населених пунктах Тягинка та Козацьке.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відбуваються на різних напрямках фронту, проаналізувавши нові карти боїв в Україні. Зазначимо, що на Херсонщині справді помітний відступ російських загарбників, а ЗСУ, навпаки, просуваються вглиб фронту.