Россияне заявили о полном разрушении Антоновского моста: что известно (видео)

Российские военкоры разводят панику, не публикуя дополнительных данных

Многострадальный Антоновский мост в Херсоне, на котором не единожды за полномасштабную войну расцветала "бавовна", может быть полностью разрушен. По крайней мере, такую информацию после ночных прилетов распространяют различные российские источники, публикуя не слишком разборчивое видео, якобы снятое с беспилотника. Официальных подтверждений обрушения переправы через Днепр пока нет.

Тем самым видео с пользователями сети поделились в Telegram-канале Mash, передает "Телеграф". Любых других свидетельств об ударах по Антоновскому мосту, кроме слов местных жителей о звуках взрывов, раздававшихся в ночь на 11 ноября, не имеется.

По состоянию на 8 утра пятницы никто из официальных украинских лиц не подтвердил вероятное разрушение моста.

Новость дополняется…