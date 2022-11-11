Оккупанты бегут с Херсона и строят укрепления в Крыму: актуальные карты боев

ВСУ всего за сутки умудряются продвигаются вглубь фронта семимильными шагами

Истерика российских пропагандистов из-за наступления украинской армии на Херсон усиливается с каждым часом. И пока ВСУ методично и дотошно выполняют свои боевые задания, оккупанты пытаются уносить ноги на левобережье Днепра как можно скорее. В отдельных районах Херсонщины нашим военным удалось продвинуться на 7 км вглубь фронта, и это лишь начало.

По мнению аналитиков Института изучения войны (США), инициатива в боях пока остается за украинской армией, которая готовится к большой победе в Херсоне. Подчеркнем: прекращения огня в ближайшее время не ожидается, ведь это может сыграть на руку противнику, который бы начал восстанавливать силы.

Стоит отметить, что пока самым серьезным направлением, где россияне действительно могут угрожать нашим защитникам с помощью наступления, является Бахмутское. Под самим Бахмутом, а также Авдеевкой и на западных подходах к Донецке ведутся активные бои. В это же самое время на территории Крымского полуострова и в отдельных оккупированных южных регионах противник возводит дополнительную, уже вторую линию укреплений (будто бы это поможет).

Карта боев в Украине 11 ноября

Восток Украины

Стоит отметить, что на восток ВСУ не только сдерживают напор российских оккупантов. По линии Сватово – Кременная украинская армия успешно контрнаступает, в отдельных моментах даже продвинувшись вглубь Луганщины на несколько километров. Удалось отбить наступление российских оккупантов на Макеевку и Новосельское. Также, вероятно, имела место перестрелка под Стельмаховкой и Площанкой.

Карта боев на Харьковщине 11 ноября

При этом в Луганскую область россияне всячески пытаются доставить дополнительные боеприпасы и другие необходимые для военных вещи. Это весьма сложно, ведь украинские военные отслеживают все логистические пути врага и бьют по российской технике в случае необходимости.

Сложным направлением остается Бахмутское. За прошедшие сутки ВСУ удалось отбиться от штурмов под Соледаром, Клещеевкой, Майорском, Андреевкой и Яковлевкой. Попытки россиян занять Бахмут, по оценке нацгвардейца Николая Уршаловича, являются "маниакальной настойчивостью". Впрочем, украинские воины продолжают максимально мешать осуществиться этому плану.

Карта боев в Донецкой области 11 ноября

Продолжаются попытки россиян продвинуться под Авдеевкой и вблизи Донецка. По данным Генштаба, нашим защитникам удалось отбиться под Веселым, Невельским, Новомихаловкой и Первомайским.

Юг Украины

Прошедшие сутки стали весьма успешными для ВСУ на Херсонщине. Главнокомандующим Валерием Залужным было подтверждено продвижение армии вглубь фронта на 7 км, а также освобождение минимум шести населенных пунктов на подходе к Херсону. Позже в оперативном командовании "Юг" озвучили цифру в 12, а не шесть н/п. Одной из наиболее радостных новостей является освобождение Снегиревки, которая долгое время оставалась сосредоточием ведения российского огня. Вместе с этим селом также освобождены и другие ближайшие — Тамрино, Павловка и Васильевка.

Карта боев за Херсон 11 ноября

Однако не контрнаступление единым: наши военнослужащие продолжают также отслеживать перемещение техники врага — было уничтожено сосредоточие танков и другого боевого транспорта россиян в Олешках, что под Херсоном. Помимо этого сообщалось о "бавовне" в районе Берислава и Новой Каховкой.

Российские военные надеются, что им удастся удержать определенную территорию, выстраивая дополнительные оборонительные укрепления. Уже вторая линия таких заграждений была замечена во временно оккупированном Крыму, а также рядом с Чонгаром, что на Херсонщине. Сообщается и о появлении подобных укреплений под Мелитополем Запорожской области.

Подобное поведение не слишком удивляет, ведь после освобождения Херсона украинские военные получат возможность взять под огневой контроль многие объекты на территории Крыма. Куда именно мы сможем достать своими ракетами, читайте в материале "Телеграфа".

Помимо этого мы рассказывали, что в целом может измениться на фронте, когда Херсон вернется под сине-желтый флаг.