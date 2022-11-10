Украинские военные уже могут быть в Херсоне: в соцсетях рф переполох

В сети появляются данные о том, что украинское наступление достигло черты города

Обстановка вокруг Херсона продолжает накаляться после ряда заявлений об отводе российских сил и средств и сообщениях местных об уничтоженной инфраструктуре в городе. Россияне пишут в соцсетях, что якобы в Херсон уже начали заходить первые украинские защитники и проводить ряд оперативных мероприятий.

Такая информация появилась в четверг, 10 ноября, в Телеграм-канале Grey Zone, который СМИ называют близким к "ЧВК Вагнера". В комментариях пользователи не сдерживают недовольство из-за такого сценария и пишут, что разочарованы в действиях российской армии.

Так, Grey Zone разместили сообщение о том, что якобы специалистов ГУР и ССО Украины вошли в Херсон и проводят дозор малыми группами на предмет выявления засадных мероприятий.

"Оборудуются наблюдательные точки. Разделяются сектора контроля окраинных кварталов с целью выявления подстав противника (то есть нас, сил РФ) и партизанского сопротивления города," – говорится в сообщении Grey Zone.

В комментариях пользователи не рады новостям и пишут, что Херсон "слили".

Сообщение российского канала

В комментариях не рады "сливу Херсона"

Отметим, что пользователь Twitter Miroslav Honta позивний Хазар ранее в четверг писал о скором наступлении на Херсон.

"В бинокль смотрю на Херсон. Пожелайте нам удачи. Вскоре отправляемся", — говорится в его сообщении.

Твит Хазара

Напомним, на фоне информации об отходе рф из Херсона Минобороны просило украинцев запастись терпением. Тем временем в российской госдуме выдают заявления в духе "все идет по плану", комментируя события на херсонском направлении.