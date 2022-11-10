Оккупанты отступают на Херсонщине, но бои еще возможны: актуальные карты военных действий в Украине

Оккупанты продолжают обстрелы, минирование и атаки

Российским войскам на западной (правой) части Херсонской области якобы было приказано начать отход. В Институте изучения войны считают, что отвод реален, но неизвестно смогут ли россияне сделать это в заданном темпе, учитывая давление украинских войск.

Исследователи отмечают, что россияне не сами захотели уйти — с августа на херсонском направлении происходила скоординированная кампания по нацеливанию на районы сосредоточения, логистику, военные объекты. Вероятно, это увенчалось успехом и российские войска отойдут за Днепр без крупных наземных операций украинских войск. Удары по точкам украинские силы сочетали с атаками на ключевых направлениях, например, Давыдов Брод. Эксперты считают, что вывод войск не ловушка для боя под Херсоном, но российское командование может попытаться задержать украинские войска в Херсоне боями, чтобы прикрыть отход.

На востоке продолжаются бои вдоль трассы Кременная — Сватово и возле Белогоровки Луганской области. Наступление рф не прекращается в районе Бахмута, Авдеевки и на западе Донецкой области.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

В Луганской области продолжаются бои в районах Сватово, Кременной и под Белогоровкой. Россияне заявляют, что украинские войска пытаются продвинуться южнее Сватово и вблизи трассы на Кременную. Атаки врага Силы обороны Украины отразили северо-западнее Сватово в районе Новоселовского и южнее Кременной в районе Белогоровки.

Карта контрнаступления ВСУ на северо-востоке

В Донецкой области россияне атаковали Бахмут, Клищеевку, Майорск, Соледар, Бахмутское, Яковлевку, Белогоровку. Все в районе Бахмута — вагнеровцам не удалось прорвать оборону украинских войск. Юго-западнее Авдеевки продолжаются наступления россиян, как и на запад от Донецка. Бои идут в районе Опытного, Красногоровки, Марьинки, Павловки и Угледара.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Украинские военные не делились подробностями ситуации на юге Украины. Как отмечает ОК "Юг", продолжаются обстрелы, в том числе с применением авиации на прилегающих к линии фронта и тыловых районов. Враг проводит разведку. При смене места дислокации россияне минируют объекты и территории. Признаков того, что россия отступает без боя не видно. По информации Генштаба, из Херсона прекратили вывозить гражданское население — желающих нет. Оккупанты прекратили выдачу заработной платы и социальных выплат.

Позиции украинских военных в районе границы Херсонской и Николаевской области улучшились — начато освобождение Снигуровки (Николаевская область) также ВСУ продвинулись в Калиновское (Николаевская область). Официально освобожденными населенные пункты еще не объявили. Враг разрушил мосты в районе Снигуровки, что указывает на контролируемых отход с позиций к северо-востоку от Херсона. Украинские военные продолжают атаковать логистику врага как в Херсонской, так и в Запорожской области.

Карта контрнаступления в Херсонской области

Как ранее сообщал "Телеграф", украинские военные не доверяют словам про якобы отход российских войск со своих позиций. В Минобороны считают, что нужно быть готовыми ко всему. Силы обороны выжали россиян, считают эксперты, не только уничтожая ресурсы, но и планомерно продвигаясь. На других направлениях фронта ситуация несколько иная.