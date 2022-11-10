"Верить россии нельзя": в Минобороны прокомментировали информацию о бегстве россиян с Херсонщины

В Минобороны призывают набраться терпения

В Министерстве обороны Украины прокомментировали заявления россиян об отступлении с правого берега Днепра, призвав не распространять "фальшстарты побед"

Как сообщила в своем телеграм-канале заместительница главы МОУ Анна Маляр, украинцы уже научились быть терпеливыми и ждать официальных заявлений Генштаба не "перегревая" информационное поле.

"Верить словам россиян нельзя. Надо быть всегда готовым к чему-либо с их стороны", — написала она.

Вместе с тем она отметила, что украинские силы обороны продолжают постепенно выдавливать россиян из временно оккупированных территорий как на юге, так и на востоке нашей страны.

"Наша свобода имеет высокую цену. Но за нее следует бороться и мы боремся", — добавила Маляр.

Как сообщалось ранее, 9 ноября министр обороны россии сергей шойгу и командующий войсками в зоне "спецоперации" сергей суровикин заявили, что в целях сохранения жизней своих военных и боеспособности подразделений было принято решение вывести войска с правого берега Днепра.

"Телеграф" тем временем поговорил с военным экспертом и полковником запаса Сергеем Грабским, который рассказал, как скажется освобождение Херсона на дальнейший ход боевых действий, и какие направления станут приоритетными после этого.