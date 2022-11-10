Израильский офицер, лейтенант Армии обороны Израиля, военный аналитик

Какие новые вызовы ждут Украину после освобождения Херсона

Российский министр обороны Сергей Шойгу и командующий оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявили вчера, что начинается вывод российской группировки войск из города Херсона. Очевидно, что этой публике доверия нет никакого, но я напомню, что это не Украина подстраивается под их заявления − это их заявления являются реакцией на действия Украины.

А действия эти очень простые и понятные. ВСУ продолжают реализовывать свою операцию по освобождению всей Херсонской области и Херсона в частности. Операция эта проходит успешно, и какие бы козни и хитрые игры ни пытался вести враг, освобождение города — это только вопрос времени.

Освобождение Херсона — это очень важно. Но справедливо вызревают вопросы: что это поменяет на фронте и к чему нужно быть готовыми? Попробуем разобраться.

Первое − высвобождение российских войск. Причем это не просто войска, а кадровые и профессиональные подразделения. Речь про части морской пехоты и десантников. Это около 10 тысяч (может быть, больше) солдат. Россия получит не тысячи неопытных и немотивированных мобилизованных, а тысячи людей, закаленных в многомесячных боях в степях Херсонщины. Эту силу игнорировать нельзя. Их наверняка перекинут на Запорожское направление и на восточный фронт.

Хорошая новость здесь в том, что высвобождаются и украинские подразделения. Да, несомненно, некоторые силы останутся в Херсоне и вдоль берега реки — плюс тыловые части, но остальные бригады и батальоны будет возможность перекинуть как на восточные, так и северные рубежи Украины. К тому же, угрозу со стороны армии Беларуси никто не отметал.

Второе − начнутся регулярные обстрелы Херсона. Город по факту станет прифронтовым. Враг сможет бить по нему не только из артиллерии, но даже из минометов. Это все — большая опасность для гражданского населения и постоянная тревога и риски для украинских защитников.

Третье − ВС РФ получат опытных солдат или будущих младших командиров. Не секрет, что у русских все максимально плохо с младшими командирами: их просто нет. Нет того, кто мог бы подготавливать сотни тысяч мобилизованных, и нет тех, кого можно было бы поставить командовать отделениями, взводами и ротами.

Те кадровые российские военные, что долгими месяцами вели боевые действия в степях Херсонщины, обладают опытом и пониманием, как воюет ВСУ. Их уже можно назначить как командиров отделений или, после ускоренного офицерского курса, командирами взводов и рот. Да, качество таких командиров будет хуже, чем у украинцев, которые проходят командирские курсы на Западе. Не стоит забывать и про отсутствие мотивации и гибкости у ВС РФ. Но все равно — даже такая полумера способна усилить оккупационные силы.

Так или иначе, освобождение Херсона станет важным событием в этой войне, большой победой ВСУ и очередным позором ВС РФ. Но мы все равно должны помнить про вышеописанные факторы. Осведомлен − значит, вооружен.

Источник: Фейсбук-страница Игаля Левина