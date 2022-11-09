Готуються до "жесту доброї волі"? На Херсонщині масово підриваються мости та зникають прапори рф (фото та карта)

Вочевидь окупанти готуються до жесту доброї волі на Херсонському напрямку

Після неоднозначних заяв колаборанта кирила стремоусова щодо готовності так званої "нової влади" Херсонщини приймати "важкі рішення", окупанти, ймовірно, почали підривати мости на цьому напрямку, готуючись до запеклої битви зі Збройними українськими силами за Херсон.

Зокрема, на ранок середи, 9 листопада, у тутешніх соцмережах з'явилася інформація та фотопідтвердження щодо пошкодження переправ через річку Інгулець у Дар'ївці. А також у таких населених пунктах як Тягинка, Снігурівка та Новокаїри.

На карті позначено населені пункти, в яких окупанти, ймовірно, підірвали мости

Згідно з повідомленням місцевих мешканців, міст через Інгулець у Дар'ївці було остаточно зруйновано. Переправу нібито підірвали самі окупанти. Крім того, є дані про те, що росіяни також встигли вивезти з цієї локації наведені ними раніше понтони.

Дар'ївський міст зараз виглядає так

Відповідну інформацію у своєму телеграм-каналі підтвердив і журналіст Костянтин Руденко.

"Росіяни почали відступати з правобережжя. Повідомляють, що Дар'ївський міст зараз виглядає якось так (див. фото нижче). Це означає, що вони туди точно не збираються повернутись. Попередньо його підірвали росіяни, причому "евакуювали" звідти свої понтонні переправи", — написав він.

Окупанти, вочевидь, готуються до відступу з правобережжя

На цьому потік інформації щодо пошкодження мостів росіянами не закінчилася. Очевидці також повідомляють про підрив залізничного мосту у населеному пункті Тягинка, що розташований на Бериславській трасі.

с. Тягинка на карті, де пошкоджено залізничний міст

А також в районі населених пунктів Новокаїри та Снігурівка.

В районі населених пунктів Новокаїри та Снігурівка переправи також були підірвані

Крім того, станом на 9 листопада, у мережі з'явилась інформація та відеопідтвердження того, що в обласному центрі Херсонщини почали зникати російські триколори. Наразі даних про те, чому окупанти знімають їх, на жаль, немає.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як військовий оглядач та блогер Олександр Коваленко прокоментував подальший наступ Збройних сил на Херсонському напрямку. Згідно з його прогнозами звільнення правого берега Херсонщини відбуватиметься у два етапи.