Окупанти тікають з Херсона та будують укріплення у Криму: актуальні карти боїв

ЗСУ всього за добу примудрилися просунутися вглиб фронту семимильними кроками

Істерика російських пропагандистів через настання української армії на Херсон посилюється з кожною годиною. І поки ЗСУ методично та прискіпливо виконують свої бойові завдання, окупанти намагаються нести ноги на лівобережжі Дніпра якнайшвидше. В окремих районах Херсонщини нашим військовим вдалося просунутися на 7 км углиб фронту, і це лише початок.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (США), ініціатива в боях поки залишається за українською армією, яка готується до великої перемоги у Херсоні. Підкреслимо: припинення вогню найближчим часом не очікується, адже це може зіграти на руку супротивникові, який почав би відновлювати сили.

Варто зазначити, що поки що найсерйознішим напрямком, де росіяни справді можуть загрожувати нашим захисникам за допомогою наступу, є Бахмутське. Під самим Бахмутом, а також Авдіївкою та на заході від Донецька ведуться активні бої. У цей же час на території Кримського півострова та в окремих окупованих південних регіонах противник зводить додаткову, вже другу лінію укріплень (начебто це допоможе).

Карта боїв в Україні 11 листопада

Схід України

Варто зазначити, що на сході ЗСУ не лише стримують натиск російських окупантів. По лінії Сватово – Кремінна українська армія успішно контрнаступає, в окремих моментах навіть просунувшись углиб Луганщини на кілька кілометрів. Вдалося відбити наступ російських окупантів на Макіївку та Новосільське. Також, ймовірно, мала місце перестрілка під Стельмахівкою та Площанкою.

Карта боїв на Харківщині 11 листопада

При цьому на Луганщину росіяни всіляко намагаються доставити додаткові боєприпаси та інші необхідні для військових речі. Це дуже складно, адже українські військові відстежують усі логістичні шляхи ворога та б’ють по російській техніці у разі потреби.

Складним напрямком залишається Бахмутський. Минулої доби ВСУ вдалося відбитися від штурмів під Соледаром, Кліщеївкою, Майорськом, Андріївкою та Яковлівкою. Спроби росіян зайняти Бахмут, за оцінкою нацгвардійця Миколи Уршаловича, є "маніакальною наполегливістю". Втім, українські воїни продовжують максимально заважати цьому плану.

Карта боїв у Донецькій області 11 листопада

Продовжуються спроби росіян просунутися під Авдіївкою та поблизу Донецька. За даними Генштабу, нашим захисникам вдалося відбитися під Веселим, Невельським, Новомихалівкою та Первомайським.

Південь України

Минула доба стала вельми успішною для ЗСУ на Херсонщині. Головнокомандувачем Валерієм Залужним було підтверджено просування армії вглиб фронту на 7 км, а також звільнення щонайменше шести населених пунктів на підході до Херсона. Пізніше в оперативному командуванні "Південь" озвучили цифру в 12, а не шість н/п. Однією з найбільш радісних новин є визволення Снігурівки, яке тривалий час залишалося зосередженням ведення російського вогню. Разом із цим селом також звільнено й кілька найближчих — Тамріно, Павлівку та Василівку.

Карта боїв за Херсон 11 листопада

Однак не контрнаступом єдиним: наші військовослужбовці продовжують також відслідковувати переміщення техніки ворога — було знищено зосередження танків та іншого бойового транспорту росіян в Олешках, що під Херсоном. Крім цього повідомлялося про "бавовну" в районі Берислава та Нову Каховку.

Російські військові сподіваються, що їм вдасться утримати певну територію, будуючи додаткові оборонні укріплення. Вже другу лінію таких загороджень було помічено у тимчасово окупованому Криму, а також поряд із Чонгаром, що на Херсонщині. Повідомляється і про появу схожих укріплень під Мелітополем Запорізької області.

Подібна поведінка не надто дивує, адже після звільнення Херсона українські військові матимуть можливість взяти під вогневий контроль багато об’єктів на території Криму. Куди саме ми зможемо дістати своїми ракетами, читайте у матеріалі "Телеграфа".

Крім цього, ми розповідали, що в цілому може змінитися на фронті, коли Херсон повернеться під синьо-жовтий прапор.