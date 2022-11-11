З горою квітів: Чорновол в числі перших зайшла до Бериславу і показала хвилюючі кадри (відео)

Місцеві жителі не могли повірити, що окупацію закінчено

Жителі Берислава (Херсонська область) з радістю та квітами зустріли українських захисників, які прибули туди вперше за вісім місяців окупації.

Кадрами зустрічі поділилася колишня народний депутат, а нині військовослужбовець Тетяна Чорновіл, яка одною з перших прибула туди у складі 72-го ОМБр. За її словами, квітів було так багато, що їх довелося завантажити до пікапа.

При цьому військова пожартувала, що там її ледь не "зацілували до смерті".

"Повний пікап квітів. Люди спочатку виходили несміливо, а потім поголос пішов, перегороджували рух, щоб тільки доторкнутися до нас, щоб пересвідчитись, що — свої, що не сон… Вісім місяців страшного не сну", — написала вона.

До свого повідомлення Чорновіл прикріпила три відеозаписи, на одному з яких зізнається, що не очікувала, що українським захисникам вдасться зайти настільки далеко в глибину окупованих росіянами територій.

Як повідомлялося раніше, 11 листопада стало відомо, що підрозділи ССО ЗСУ увійшли до Херсона, через що місцеві жителі вийшли святкувати деокупацію на вулиці з українськими прапорами.

Водночас у розвідці повідомили, що поки що більшість двадцятитисячного угруповання російських військ все ще перебуває на правому березі та продовжує чинити опір ЗСУ.