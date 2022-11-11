С горой цветов: Черновол в числе первых зашла в Берислав и показала волнующие кадры (видео)

Местные жители не могли поверить, что оккупация закончена

Жители Берислава (Херсонская область) с радостью и цветами встретили украинских защитников, которые прибыли туда впервые за восемь месяцев оккупации.

Кадрами встречи поделилась бывший народный депутат, а ныне военнослужащая Татьяна Черновол, которая одной из первых прибыла туда в составе 72-ой ОМБр. По ее словам, цветов было так много, что их пришлось загрузить в пикап.

При этом военнослужащая пошутила, что там ее едва не "зацеловали до смерти".

"Полный цветочный пикап. Люди сначала выходили робко, а потом молва пошла, преграждали движение, чтобы только прикоснуться к нам, чтобы убедиться, что свои, что не сон… Восемь месяцев страшного не сна", — написала она.

К своему сообщению Черновол прикрепила три видеозаписи, на одной их которых признается, что не ожидала, что украинским защитникам удастся зайти настолько далеко вглубь некогда оккупированных россиянами территорий.

Как сообщалось ранее, 11 ноября стало известно, что подразделения ССО ВСУ вошли в Херсон, из-за чего местные жители вышли праздновать деоккупацию на улицы с украинскими флагами.

Вместе с тем в разведке сообщили, что пока большая часть двадцатитысячной группировки российских войск все еще находится на правом берегу и продолжает оказывать сопротивление ВСУ.