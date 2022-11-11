"росія тут уже ніколи": у соцмережах захоплення через повернення Херсона

Новина про звільнення Херсона викликала бурхливу реакцію користувачів у мережі

Успішний контрнаступ Збройних сил України на Херсонському напрямку триває. Сьогодні українські військові зайшли до міста Херсон, яке з березня перебував під окупацією росії. Місцеві жителі захоплено зустрічали наших воїнів, тримаючи у руках українські прапори.

Інформація про те, що ЗСУ вже у Херсоні, поширилася мережею чи не в перші хвилини. Водночас були опубліковані фотографії та відео, що підтверджують цей факт, на якому жителі міста виходять зі сльозами на очах зустрічати українських воїнів. Невдовзі новину підтвердили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Новина про ЗСУ у Херсоні, на яку так довго чекала вся Україна, викликала бурхливу реакцію користувачів у мережі. Також висловились по цій темі й відомі українські блогери, журналісти, політики та зірки.

Так, на своїй сторінці у Facebook довгоочікувану подію прокоментував журналіст Юрій Бутусов. Він повідомив, що жителі Херсона підготувалися до того, що ЗСУ зайдуть у місто та зірвали російські біг-борди з написом "росія тут назавжди".

У коментарях під постом українці дякують нашим військовим і не перестають висміювати фразу росії, яка була на біг-борді. До речі, вони запропонували свій варіант цього напису.

Мер міста Рівне Олександр Третяк у своєму Telegram-каналі також прокоментував новину, написавши, що Херсон офіційно повертається під контроль України. Водночас він додав зворушливі відео, на яких видно, як жителі Херсона радіють українським воїнам.

Під постом українці висловили подяку військовим і тим, хто, перебуваючи під окупацією, не зрадив Україну.

Блогер Антон Ходза на своїй сторінці у Facebook розділив велику радість українців через повернення Херсона, але зазначив, що раді цьому були не всі. За його словами, деякі добровільно співпрацювали з окупантами та брали участь у злочинах.

Політичний оглядач Леонід Швець також висловився на своїй сторінці у соціальній мережі щодо звільнення Херсона, зібравши під постом безліч бурхливих коментарів.

Блогер Денис Попович прокоментував новину так:

У своєму Telegram-каналі український політичний діяч Сергій Стерненко також опублікував пост про звільнення Херсона.

У коментарях під постом Стерненка українці зазначили, що безмірно щасливі від таких новин. Проте деякі зазначили, що за сьогоднішньою радістю незабаром буде біль, бо відкриються нові факти звірств росіян.

Українські зірки також відреагували на новину про визволення Херсона нашими військовими. Так, відома співачка Настя Каменських опублікувала у stories в Instagram відео із центру міста, де люди з українськими прапорами зустрічають військових.

Телеведучий та шоумен Григорій Решетняк опублікував на своїй сторінці в Instagram фото, зроблене сьогодні у Херсоні, та привітав усіх городян.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" зібрав найцікавіші відео із сумними колаборантами, які вважали, що "росія тут назавжди".