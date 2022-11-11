У Криму ховають гауляйтера стремоусова: хто прийшов на церемонію прощання (фото та відео)

На момент смерті відомому зраднику України було 45 років

9 листопада у ЗМІ з’явилася інформація про загибель так званого "заступника голови адміністрації" Херсона кирила стремоусова. Сьогодні, 11 листопада, у Криму готуються до похорону гауляйтера.

У російському Telegram-каналі РИА Новости з’явилося відео підготовки до прощальної церемонії. Повідомляється, що проводитиметься вона у кафедральному соборі у Сімферополі – там відбудеться його відспівування.

На церемонію прощання приїхали перший заступник глави адміністрації президента росії сергій кирієнко, псевдогубернатор Запорізької області євгеній балицький, так званий голова Криму сергій аксенов і колаборант володимир сальдо, а також псевдогубернатор Севастополя михайло развожаєв.

За словами джерела, відспівуватимуть гаулятера будуть у відкритій труні, а його обличчя прикрите вуаллю.

Нагадаємо, що у середу, 9 листопада, кирило стремоусов потрапив у ДТП. На своєму позашляховику він рухався з Херсона у бік Мелітополя, але на дорозі зіштовхнувся із вантажівкою. Машина стремоусова буквально розлетілася на дві частини. Внаслідок пригоди гауляйтер загинув. Того ж дня у мережі з’явилися фотографії з місця дорожньо-транспортної пригоди.