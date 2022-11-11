В Крыму хоронят гауляйтера стремоусова: кто пришел на церемонию прощания (фото и видео)

На момент смерти известному предателю Украины было 45 лет

9 ноября в СМИ появилась информация о гибели так называемого "заместителя главы администрации" Херсона кирилла стремоусова. Сегодня, 11 ноября, в Крыму готовятся к похоронам гауляйтера.

В российском Telegram-канале РИА Новости появилось видео подготовки к прощальной церемонии. Сообщается, что проводится она в кафедральном соборе в Симферополе — там пройдет его отпевание.

На церемонию прощания приехали первый заместитель главы администрации президента рф сергей кириенко, псевдогубернатор Запорожской области евгений балицкий, так называемый глава Крыма сергей аксенов и коллаборант владимир сальдо, а также псевдогубернатор Севастополя михаил развожаев.

По словам источника, отпевать гаулятера будут в открытом гробу, а его лицо прикрыто вуалью.

Напомним, что в среду, 9 ноября, кирилл стремоусов попал в ДТП. На своем внедорожнике он двигался из Херсона в сторону Мелитополя, но на дороге столкнулся с грузовиком. Машина стремоусова буквально разлетелась на две части. В результате происшествия гауляйтер погиб. В тот же день в сети появились фотографии с места дорожно-транспортного происшествия.