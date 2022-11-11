Може спричинити катастрофу: пошкодження Каховської ГЕС показали з космосу (фото)

Наразі невідомо, чи скидання води під контролем.

На греблі Каховської ГЕС зафіксовано свіжі пошкодження. Завдяки знімкам супутників Maxar помітно, що на ній немає трьох прольотів.

Знімки, які оприлюднило видання CNN, показують, що із трьох шлюзових воріт падає вода. Зазначається також, що не зовсім зрозуміло, що відбувається із самою дамбою, оскільки по світлині складно оцінити, які пошкодження вона отримала і чи скидання води знаходиться під контролем.

Зазначається, що повідомлення про вибух у районі дамби з’явилися ще ввечері у четвер, 10 листопада. Видання звернулося за коментарем до Укргідроенерго, проте там повідомили, що не чули про нові пошкодження та не можуть надати додатковий коментар.

Ушкодження Каховської ГЕС

Повідомляється також, що завдяки супутниковим фотографіям Maxar стало відомо про те, що за останню добу на Херсонщині знищено або пошкоджено щонайменше сім мостів, з яких чотири дозволяли переправитися через Дніпро.

Серед них Антонівські автомобільний та залізничний мости через Дніпро, автомобільний та залізничний у Новій Каховці, шосейний та пішохідний у селі Тягинка, а також міст через Інгулець у Дар'ївці.

Антонівський автомобільний міст

Як повідомлялося раніше, інформація про те, що окупанти замінували дамбу у Новій Каховці, стало відомо ще наприкінці жовтня. Після цього російські пропагандисти неодноразово заявляли про те, що нібито українські війська неодноразово обстрілювали греблю.

Українська влада при цьому неодноразово заявляла, що якщо дамба буде зруйнована, то це може спричинити справжню катастрофу для районів нижче за течією Дніпра.