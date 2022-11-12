Росіян ще зачищають на правому березі: актуальні карти боїв в Україні

ЗСУ просуваються на півдні України, на сході — запеклі бої

Українські військові завішають очищення правобережної частини Херсонської області від росіян. Ворог відступив, попередньо зруйнувавши мости та частину критичної інфраструктури.

Як наголошується у звіті Інституту вивчення війни, частина російських військ могла залишитись на західному березі Дніпра (правом). Офіційно відведення сил окупантів закінчилося.

На сході росіяни продовжують атакувати у районі Бахмута, Авдіївки, Вугледару. Вони також заявляють про контрнаступ Сил оборони України в районі Кремінної та Сватового. Українські сили атакують російську логістику та скупчення військ у Луганській та Запорізькій області. Згідно зі зведенням Генштабу на ранок 12 листопада, вдалося відбити атаку ворога в н.п. Масютівка та Орлянка Харківської області; Новоселівське, М’ясожарівка, Макіївка та Білогорівка в Луганській області та Соледар, Бахмут, Красногорівка, Верхньокам’янське, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Павлівка Донецької області.

Карта воєнних дій в Україні

Південь України

Російські окупанти офіційно закінчили відступ на східний лівий берег Дніпра. Дослідники вважають, що частина військ залишилася на західному березі та спробують відступити до річки або вести партизанські події. Знімки із супутників показують, що мости на Лівобережжі зруйновані, в тому числі і Антоновський, і міст через греблю у Новій Каховці. Ворог підготував першу та другу лінії оборони на південь від Дніпра.

Антонівський міст із супутника на 11 листопада

Українські військові продовжуватимуть зміцнювати контроль над західним берегом. Українські війська вже у Херсоні та найближчими днями звільнять ще населені пункти — в ISW настільки у цьому впевнені, що перекодувала всю західну Херсонську область як звільнену. У ОК "Південь" зазначають, що зачистка та бої ще тривають, хоча українські військові вже вийшли до Дніпра та увійшли до обласного центру. Завдяки підготовці пропаганди, росіяни сприйняли цей відступ спокійніше, ніж втеча з Херсона.

Карта контрнаступу ЗСУ у Херсонській області

Схід України

Росіяни заявляють про відбиття українських атак на північному заході від Сватового, зокрема й у Харківській області. Також вони стверджують, що українські війська атакували їх на північному заході від Кремінної. Бої йдуть у районі Лисичанська. Повідомляється про атаки росії на сході Харківської та заході Луганської області, як вважають аналітики, щоб стримати українські сили, а не відвоювати території. У Луганській області російська логістика під ударом ЗСУ.

Карта контрнаступу на північному сході України

На Донеччині росіяни продовжують атакувати в районі Бахмута та Авдіївки. Під наземними ударами були Бахмут і Соледар, на Авдіївському напрямку Красногорівка, Верхньокам’янське, Першотравневе, Невельське, Мар’їнка. Ворог продовжує атакувати Павлівку на заході на Донеччині. За даними Генштабу, атаку росіян вдалося відбити, але окупанти вже заявили про просування.

Карта боїв на Донбасі

Як раніше повідомляв "Телеграф", експерти вважають, що укріплені позиції ворога на лівому березі Дніпра стануть серйозною перешкодою для подальшого контрнаступу. У Херсон вже почав повертатися український бізнес — фура АТБ, що приїхала, викликала фурор у місті.