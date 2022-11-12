Тінь Меркель, "ленд-ліз" від рф на півдні та Бенксі в Україні: 6 новин, які ви могли проспати

Головні події минулої ночі

Безумовно, головною новиною останніх днів залишається неперевершений прорив ЗСУ на південному напрямі фронту та власне звільнення Херсона від російських окупантів. Разом із цим у світі та самій Україні продовжує відбуватися чимало інших подій, які просто не можна пропустити.

Саме тому "Телеграф" дослідив стрічку новин минулої ночі, щоб поділитися з вами найбільш цікавими фактами, які могли пройти повз вас за час сну. Очікувано, частина даних все одно стосується Херсонщини, адже вона поки й досі зосереджує на собі всю увагу.

Російський "ленд-ліз" продовжується. Тепер на півдні

За словами очільниці пресцентру оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, ЗСУ на Херсонщині активно знаходять різну російську техніку, кинуту окупантами, які поспіхом відходять на лівий берег Дніпра.

"Техніка є. Вона розосереджена, — зазначила вона. — Основну масу вони намагалися евакуювати і переміщали навіть тими альтернативними переправами, які для цього не призначені".

Серед перших трофеїв є і танки, і артилерійські настанови, і навіть вертоліт! Останнім, наголосимо, похвалилися самі військові — виклавши відповідне відео.

Проблеми з електропостачанням Херсона

На жаль, не все так райдужно, як може здатися на перший погляд. Однією з головних проблем херсонців є відсутність електроенергії. За даними директора ДПЕК Дмитра Сахарука, окупанти повністю зруйнували енергосистему регіону. Її пообіцяли відновити за наступні 30 днів, як це свого часу було на деокупованих територіях Київської області.

Тінь батька Гамлета

На політичній сцені знову з’явився образ ексканцлера Німеччини Ангели Меркель. Як зізнався її "спадкоємець" Олаф Шольц, вони регулярно продовжують спілкуватися, незважаючи на приналежність до різних партій. Він нерідко звертається до неї за порадою, що цілком може пояснити тривалість прийнятих у Берліні рішень.

"Передусім, ми знаємо один одного дуже давно і завжди добре працювали разом попри те, що знаходимося в різних партіях. І так буде продовжуватися", — підкреслив політик.

Творчість Бенксі в Україні

Один із найвідоміших художників світу Бенксі побічно підтвердив своє авторство графіті, що зроблено на стіні одного із зруйнованих росіянами додому у Бородянці на Київщині. Ще одним його шедевром стала дівчинка-гімнастка, яка стоїть на руках. Знімок Бенксі виклав у офіційному Instagram-каналі.

Українці знову на обкладинці TIME

Культовий журнал вкотре звернув увагу на громадян України. Цього разу честі прикрасити обкладинку видання удостоїлися українські вчені з групи Esper Bionics, вірніше їхня передова розробка з протезування. Заміна руки, що має штучний інтелект, стала однією з 200 найкращих винаходів 2022 за версією Time.

У Чорному морі новий рух

На жаль, поки що спокійною акваторію Чорного моря назвати складно. За даними ОК "Південь", зараз з портів Криму в плавання вийшов відразу 21 військовий корабель і катер ВМФ рф. Серед них — два ракетоносія, які можуть випустити по Україні до 16 "Калібрів".

Подальші події суботи, 12 листопада, ви можете відстежувати у нашому текстовому онлайні: Війна — день 262: ЗСУ вже зайшли до Херсона, але бої на правому березі Дніпра продовжуються