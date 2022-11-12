Тень Меркель, "ленд-лиз" от россии на юге и Бэнкси в Украине: 6 новостей, которые вы могли проспать

Главные события прошедшей ночи

Безусловно, главной новостью последних дней остается непревзойденный прорыв ВСУ на южном направлении фронта и, собственно, освобождение Херсона от российских оккупантов. Вместе с этим в мире и самой Украине происходит достаточно много других событий, которые просто нельзя пропустить.

Именно поэтому "Телеграф" исследовал новостную ленту прошедшей ночи, чтобы поделиться с вами наиболее интересными фактами, которые вы могли упустить за время сна. Ожидаемо, часть данных все равно касается Херсонщины — ведь она все еще сосредотачивает на себе все внимание.

Российский "ленд-лиз" продолжается. Теперь на юге

По словам главы пресс-центра оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, ВСУ активно находят различную российскую технику, брошенную оккупантами, в спешке отходящими на левый берег Днепра.

"Техника есть. Она рассредоточена, — отметила она. — Основную массу они пытались эвакуировать и перемещали даже теми альтернативными переправами, которые для этого не предназначены".

Среди первых трофеев есть и танки, и артиллерийские установки, и даже вертолет! Последним, подчеркнем, похвастались сами военные — выложив соответствующее видео.

Проблемы с электроснабжением Херсона

К сожалению, не все так радужно, как может показаться на первый взгляд. Одной из главных проблем херсонцев сейчас является отсутствие электроэнергии. По данным директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, оккупанты полностью разрушили энергосистему региона. Ее пообещали восстановить за следующие 30 дней — как это в свое время было на деоккупированных территориях Киевской области.

Тень отца Гамлета

На политической сцене вновь появился образ экс-канцлера Германии Ангелы Меркель. Как признался ее "наследник" Олаф Шольц, они регулярно продолжают общаться, несмотря на принадлежность к разным партиям. Он нередко обращается к ней за советом, что вполне себе может объяснить длительность принимаемых в Берлине решений.

"Прежде всего, мы знаем друг друга очень давно и всегда хорошо работали вместе, несмотря на то, что находимся в разных партиях. И так будет продолжаться", — подчеркнул политик.

Творчество Бэнкси в Украине

Один из известнейших художников мира Бэнкси косвенно подтвердил свое авторство граффити, что сделано на стене одного из разрушенных россиянами домой в Бородянке на Киевщине. Очередным его шедевром стала девочка-гимнастка, которая стоит на руках. Снимок Бэнкси выложил в официальном Instagram-канале.

Украинцы снова на обложке TIME

Культовый журнал вновь обратил внимание на украинских граждан. На этот раз чести украсить обложку издания удостоились украинские ученные из группы Esper Bionics, вернее — их передовая разработка по протезированию. Замена руки, имеющая искусственный интеллект, стала одной из 200 лучших изобретений 2022 года по версии Time.

В Черном море новый движ

К сожалению, пока спокойной акваторию Черного моря назвать сложно. По данным ОК "Юг", сейчас из портов Крыма в плаванье вышел сразу 21 военный корабль и катер ВМФ рф. Среди них — два ракетоносителя, которые могут выпустить по Украине до 16 "Калибров".

Дальнейшие события субботы, 12 ноября, вы можете отслеживать в нашем текстовом онлайне: Война — день 262: ВСУ уже зашли в Херсон, но бои на правом берегу Днепра продолжаются