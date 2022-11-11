Эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал, почему россияне отступили на самом деле.

"Ноябрьский срыв" в Херсоне в 2022 году, или почему рашисты побежали так быстро

Продвижение наших войск на Херсонщине происходит значительно более быстрыми темпами, чем можно было представить.

Уже сегодня после обеда Минобороны РФ заявило, что "отвод войск на левый берег завершен успешно, потерь нет". Хотя при этом орки продолжают оставаться на правом берегу, и нашему войску еще предстоит проводить зачистку от остатков оккупантов. К тому же россияне продемонстрировали свой "фирменный стиль военного искусства" и взорвали Антоновский мост и "баржевый мост" рядом с ним еще в то время, когда их подразделения оставались в Херсоне.

Это все указывает на истинную причину, почему 9 ноября 2022 года Кремль объявил об очередном "акте доброй воли", за который "отдуваться" публично должны были Шойгу с Суровикиным. Похоже, именно в этот день в войсках на Херсонском плацдарме окончательно посыпалась система связи и управления. И эта вся сама масса войск окончательно превратилась просто в "массу живой силы", в которой начала "сыпаться" командная вертикаль.

Похоже, бегство россиян из Херсона станет первым эпизодом за все время войны, когда рашистские командиры настолько массово приказывали своим подчиненным переодеваться в гражданское и самостоятельно искать путь на другой берег. Армия РФ уже имела мазохистское "удовольствие" потерять звание "второй армии мера", так теперь будет "удовольствие" потерять звание "регулярная армия", со всеми вытекающими последствиями.

Судя по имеющимся видео, оккупанты выходили из Херсона без тяжелой техники. Да и массовая раздача приказов "выходить в одиночку и в штатском" вряд ли оркам придает боевому духу. Поэтому уже можем осторожно-оптимистическое предположение, что бегство россиян из "Херсонского плацдарма" под ударами ВСУ вряд ли поможет агрессору усилиться на других участках фронта. Что при этом нашим войскам упростит защиту и освобождение Востока и Юга.

Да, есть сообщения, что россияне по-максимуму разрушили критическую инфраструктуру в Херсоне, а некоторые важные объекты могут быть заминированы. Похоже, россияне прибегли к такой версии тактики выжженной земли, потому что думают что смогут помешать нам использовать Херсон как опорную точку для освобождения всего Юга. Но здесь рашисты недооценивают способность украинцев восстанавливать свое на своей земле.

Херсон снова наш, начинается новая страница в истории Украины.