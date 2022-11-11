Експерт Defense Express Іван Киричевський розповів, чому насправді відступили росіяни

"Листопадовий зрив" у Херсоні 2022 року, або чому рашисти побігли так швидко

- Просування наших військ на Херсонщині відбувається значно швидшими темпами, аніж можна було собі уявити.

Уже сьогодні по обіді Міноборони РФ заявило, що "відвід військ на лівий берег завершений успішно, потєрь нєт". Хоча ж при цьому орки продовжують лишатись на правому берегу, і нашому війську ще потрібно буде проводити зачистку від залишків окупантів. До того ж росіяни продемонстрували свій "фірмовий стиль військового мистецтва", та підірвали Антонівський міст і "баржевий міст" поряд з ним ще у той час, коли їх підрозділи ще лишались у Херсоні.

Це все вказує на істинну причину, чому 9 листопада 2022 року Кремль оголосив про черговий "акт доброї волі", за який "віддуватись" публічно мусили Шойгу із Суровікіним. Схоже, саме у цей день у військах на "Херсонському плацдармі" остаточно посипалась система зв’язку та управління. І ця вся сама маса військ остаточно перетворилась просто на "масу живої сили", в якій почала "сипатись" командна вертикаль.

Схоже, втеча росіян із Херсону стане першим епізодом за весь час війни, коли рашистські командири настільки масово наказували своїм підлеглим переодягатись в цивільне, та самотужки шукати шлях на інший берег. Армія РФ уже мала мазохістське "задоволення" втратити звання "второй армії міра", так тепер матиме "задоволення" втратити звання "регулярна армія", з усіма випливаючими наслідками.

Судячи за наявними відео, окупанти виходили з Херсону без важкої техніки. Та й масова роздача наказів "виходити самотужки і в цивільному" навряд чи оркам додає бойового духу. Тому вже можемо обережно-оптимістичне припущення, що втеча росіян із "Херсонського плацдарму" під ударами ЗСУ навряд чи допоможе агресору посилитись на інших ділянках фронту. Що заодно нашим військам спростить захист та звільнення Сходу та Півдня.

Так, є повідомлення, що росіяни по-максимуму зруйнували критичну інфраструктуру в Херсоні, а деякі важливі об’єкти можуть бути заміновані. Схоже, росіяни вдались до такої версії "тактики випаленої землі", бо думають що зможуть завадити нам використати Херсон як опорну точку для звільнення всього Півдня. Але тут рашисти недооцінюють здатність українців відбудовувати своє на своїй землі.

Херсон знову наш, розпочинається нова сторінка в історії України.