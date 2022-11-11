Украинское изобретение попало на обложку Time: что известно о протезах Esper Bionics (фото, видео)

Детище украинского стартапа уже получило разрешение на продажу в США

Протез руки на искусственном интеллекте от украинского стартапа Esper Bionics вошел в список двухсот лучших изобретений 2022 года по версии журнала Time.

При этом издание оценило устройство настолько высоко, что поместило его на обложку нового выпуска журнала. В частности отмечается, что этот протез первый в мире, в котором используются технологии ИИ.

Изобретение украинцев оказалось в шестерке лучших в категории "Доступность".

Благодаря нейросети, протез способен "обучаться" и "привыкать" к своему владельцу. То есть чем больше его используют, тем более "интуитивно" он выполняет действия. Секрет кроется в 24 датчиках, обнаруживающих и обрабатывающих мышечную активность и мозговые импульсы.

С течением времени протез начинает "понимать" часто повторяющиеся алгоритмы человеческих движений и учится их предвидеть

Сам протез весит 380 грамм и пока является единственным детищем Esper Bionics.

Протез уже получил одобрение американского медицинского регулятора FDA и разрешение на продажи в США и надеются вскоре выйти на украинский рынок. По заявлению разработчиков стоимость устройства в Украине будет $6000, а на развитых рынках – $10 000–16 000, однако данных о ценах на сайте компании нет, как и сообщения о старте продаж.

Напомним, в США накануне составили рейтинг смартфонов по их пригодности к ремонту и надежности.