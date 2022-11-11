Меняй и снова звони или играй: оставлен рейтинг ремонтопригодности смартфонов 2022 года (видео)

При составлении рейтинга использовались новинки, выпущенные компаниями Apple, Nothing, Samsung, Google и Fairphone

В связи с тем, что современные смартфоны иногда выходят из строя или работают со сбоями, многих пользователей интересует возможность замены в них различных модулей, что позволяет не покупать новый гаджет, а пользоваться прежним после замены.

В связи с этим техноблогер Хью Джеффрис опубликовал любопытный видеоролик, посвящённый сразу шести гаджетам, представленным в этом году. Сравнив устройства Apple, Nothing, Samsung, Google и Fairphone, он составил своеобразный рейтинг, основанный не на технических характеристиках, а на сложности ремонта.

Первое место блогер присудил iPhone 14, который, по его словам, стал "самым модульным" смартфоном компании за последнее время. Это решило проблему с заменой задней крышки, которую ранее приходилось удалять лазером или менять весь корпус целиком. При этом Pro-версия смартфона имеет более "проблемную" конструкцию, поэтому смогла занять лишь вторую строчку.

Самым сложным по части ремонта смартфоном этого года автор ролика назвал Nothing Phone (1). Производитель уделил большое внимание внешнему виду устройства, однако максимально усложнил его разборку. При "вскрытии" гаджета велик риск повреждения внутренних компонентов, а комплектующие, по словам блогера, отсутствуют в продаже.

Борьба за звание самого ремонтопригодного флагмана внутри своего бренда развернулась между Samsung S22 и Google Pixel 7. Кроме того, Джеффрис включил в список финалистов Fairphone 4 с модульной конструкцией. Итоговый список, по версии автора видео, выглядит так:

Fairphone 4

Samsung S22

Google Pixel 7

Apple iPhone 14

Apple iPhone 14 Pro

Nothing Phone (1)

Общей же чертой всех "подопытных" стало клеевое крепление аккумулятора, что затрудняет его замену. С другой стороны, оно позволяет надёжно зафиксировать этот элемент независимо от типа внутренней конструкции смартфона.

Ролик Хью Джеффриса

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